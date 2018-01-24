У не состоящих в браке людей выше риск преждевременной смерти

У пациентов с сердечной недостаточностью, не состоящих в браке, значительно выше риск преждевременной смерти, показало исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association,

Одиночество вообще опасно для здоровья, как рассказали ученые совсем недавно. Однако до сих пор не была достоверно оценена взаимосвязь между смертями от сердечно-сосудистых заболеваний и семейным положением пациентов.



на 24% выше риск смерти от любой причины;



на 45% выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний;



на 52% выше риск смерти от сердечного приступа.





на 40% для тех, кто никогда не был женат;



на 41% для тех, кто был разведен или проживал раздельно с супругом;



на 71% для тех, кто овдовел.



В новом исследовании приняли участие более 6 тысяч человек (средний возраст участников составил 63 года, 23% участников были чернокожими), перенесших сердечную катетеризацию из-за болезни коронарных артерий. Оказалось, что наихудшие исходы заболевания наблюдались у тех пациентов, которые были разведены, проживали раздельно с супругом, овдовели или никогда не были женаты/замужем.Пациентов наблюдали в течение 3,7 лет. Ученые обнаружили, что у пациентов, не состоящих в браке:В частности, риск смерти от сердечного приступа оказался выше:В ходе этого исследования было зарегистрировано 1085 смертей. Пациенты с тяжелым повреждением сердечного клапана, анемией, врожденным пороком сердца, раком или активным воспалительным заболеванием были исключены из этого исследования. Для выявления неблагоприятных исходов использовались данные медицинских карт пациентов.«Я был несколько удивлен степенью влияния семейного статуса на здоровье пациентов с сердечной недостаточностью. Социальная поддержка, предоставляемая браком, и, возможно, множество других преимуществ, которые дает общение, жизненно важна для людей с сердечными заболеваниями», - сказал Арсхед Куюми (Arshed Quyyumi), профессор Университета Эмори в Атланте (Emory University in Atlanta).Исследователи предполагают, что, возможно, необходимо учитывать семейное положение при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и рекомендовать им более пристальное наблюдение у врачей и более агрессивное лечение.