Высыпания на лице. В чём причины появления прыщей?



Гормональный дисбаланс.



Воспалительные процессы.



Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.



Аллергическая реакция на косметику или продукты питания.



Подкожные клещи.



Стрессы, депрессия и нарушения иммунитета.





Умывайтесь два раза в день – вода должна быть прохладной либо комнатной температуры.



Можно пользоваться очищающими лосьонами без спирта (чтобы не пересушить кожу). Они удаляют излишки сала и тем самым препятствуют появлению новых прыщей.



Не пытайтесь выдавливать прыщи – это способствует попаданию инфекции и провоцирует новые высыпания.



При наличии воспалений нельзя пользоваться скрабами – крупные частички могут травмировать кожу.



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Высыпания на лице принято считать косметическим дефектом.Однако есть мнение, что прыщики – это не что иное, как внешнее проявление патологических процессов в организме, и по локализации прыщей можно понять, в работе какого органа, возможно, имеются неполадки.В области лба сосредоточено большое количество сальных протоков. Если сальные железы работают в усиленном режиме – кожное сало забивает протоки и появляются прыщи. Главный гормон, влияющий на активность сальных желёз, – тестостерон. Поэтому высыпания на лбу – визитная карточ­ка подростковых гормональных бурь.Также считается, что лоб – проекция зоны кишечника. Если высыпания локализуются в верхней зоне лба – возможны проблемы в толстом кишечнике, если в нижней – следует обратить внимание на тонкий кишечник.При наличии стойких прыщей убедитесь, что с этим органом всё в порядке.. Изменения цвета, шелушение на крыльях носа сигнализируют о сбое в работе этого органа.. Часто высыпания появляются на щеках при хроническом воспалительном процессе в лёгких или после переохлаждения.Появление сосудистой сеточки на щеках – повод проверить печень.. При стойких высыпаниях в этой области женщинам рекомендуется пройти полное обследование у гинеколога, мужчинам – у уролога или андролога.. Мешки под глазами, изменения цвета в этой области, мелкие высыпания могут свидетельствовать о неполадках в их работе.. При посинении, потере чувствительности в этой зоне требуется консультация кардиолога.Изменение состояния кожных покровов в виде появления прыщиков на лице у взрослого человека всегда имеет определённые причины. Некоторые из них могут быть безобидными, но часто это сигнал о серьёзной проблеме.