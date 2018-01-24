Высыпания на лице. В чём причины появления прыщей?
Однако есть мнение, что прыщики – это не что иное, как внешнее проявление патологических процессов в организме, и по локализации прыщей можно понять, в работе какого органа, возможно, имеются неполадки.
Лоб
В области лба сосредоточено большое количество сальных протоков. Если сальные железы работают в усиленном режиме – кожное сало забивает протоки и появляются прыщи. Главный гормон, влияющий на активность сальных желёз, – тестостерон. Поэтому высыпания на лбу – визитная карточка подростковых гормональных бурь.
Также считается, что лоб – проекция зоны кишечника. Если высыпания локализуются в верхней зоне лба – возможны проблемы в толстом кишечнике, если в нижней – следует обратить внимание на тонкий кишечник.
Виски и область роста волос
Связаны с работой желчного пузыря.
При наличии стойких прыщей убедитесь, что с этим органом всё в порядке.
Зона носа
Связана с селезёнкой. Изменения цвета, шелушение на крыльях носа сигнализируют о сбое в работе этого органа.
Прыщи на щеках
Середина щёк связана с дыхательными путями. Часто высыпания появляются на щеках при хроническом воспалительном процессе в лёгких или после переохлаждения.
Появление сосудистой сеточки на щеках – повод проверить печень.
Подбородок
Зеркало малого таза. При стойких высыпаниях в этой области женщинам рекомендуется пройти полное обследование у гинеколога, мужчинам – у уролога или андролога.
Зона вокруг глаз
Отражает работу почек и надпочечников. Мешки под глазами, изменения цвета в этой области, мелкие высыпания могут свидетельствовать о неполадках в их работе.
Носогубный треугольник
Зона сердца. При посинении, потере чувствительности в этой зоне требуется консультация кардиолога.
Провоцируют высыпания
- Гормональный дисбаланс.
- Воспалительные процессы.
- Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
- Аллергическая реакция на косметику или продукты питания.
- Подкожные клещи.
- Стрессы, депрессия и нарушения иммунитета.
Важно!
Изменение состояния кожных покровов в виде появления прыщиков на лице у взрослого человека всегда имеет определённые причины. Некоторые из них могут быть безобидными, но часто это сигнал о серьёзной проблеме.
Главное средство борьбы с прыщами – гигиена
- Умывайтесь два раза в день – вода должна быть прохладной либо комнатной температуры.
- Можно пользоваться очищающими лосьонами без спирта (чтобы не пересушить кожу). Они удаляют излишки сала и тем самым препятствуют появлению новых прыщей.
- Не пытайтесь выдавливать прыщи – это способствует попаданию инфекции и провоцирует новые высыпания.
- При наличии воспалений нельзя пользоваться скрабами – крупные частички могут травмировать кожу.
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Добавил labus в категорию Дерматология
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