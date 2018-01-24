Тянет на сладкое. Как распознать пищевую зависимость и с ней бороться



Неконтролируемая тяга к пище или определённым продуктам;



Отсутствие любимых продуктов в доме вызывает беспокойство;



Лишение самоконтроля: невозможность удержаться и съесть одну-две конфетки при полной коробке;



Быстрое поглощение пищи и нетерпеливое поведение, если её подают слишком медленно;



Наличие спонтанного желания чего-то определённого (например, после обеда внезапно возжелать пирожных);



Восприятие еды как компенсации за полученный стресс или как способа поощрения.



Частое посещение продуктовых магазинов и забивание холодильника «под завязку»;



Угрызения совести после каждого эпизода обжорства и желание прекратить переедать;



Наличие чувства вины после еды;



Низкая самооценка;



Отсутствие реального восприятия дефицита или избытка массы тела.



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Если вы жить не можете без фастфуда, если ждёте с нетерпением похода в ресторан, а в магазине постоянно покупаете что-нибудь вкусненькое, врачи рекомендуют насторожиться: возможно, вы стали зависимы от еды.Эклер снится по ночам, а в магазине рука тянется к хрустящим жирным чипсам. Это всё не так уж безобидно: стоит проверить себя на наличие зависимости от еды. Она, пищевая зависимость, как раз возникает под влиянием солёных, сладких и жирных блюд.О том, как распознать пищевую зависимость и с ней бороться, рассказывает Ирина Попова, врач-диетолог, майер-терапевт, рефлексотерапевт, заведующий консультативно-диагностическим отделением.Слишком часто еда в современном обществе становится средством получения удовольствия, способом снятия стресса, даже вспомогательным средством для установления личных контактов. Еда решает психологические и физиологические проблемы: это такой простой и доступный вариант. Яркий вкус продуктов способствует выработке эндорфинов, улучшает настроение. Некоторым чувствительным, ранимым людям еда даёт чувство защищённости и позволяет на время отвлечься от проблем.Но у медали всегда есть обратная сторона: мы хотим всё больше и больше вкусной любимой еды, порции всё увеличиваются, вкусы становятся всё острее.Но пищевая зависимость отнюдь не безобидна, поскольку неизбежно влечёт за собой лишний вес, а в дальнейшем — ожирение и все сопутствующие ему болезни.Систематическое прибегание к такому способу получения положительных эмоций приводит к формированию пищевой зависимости. Сигналом к появлению данной зависимости является изменение привычного поведения и образа жизни. При этом все мысли и действия человека сосредоточены вокруг пищи.Чаще такая зависимость связана с употреблением сладостей, фаст-фуда и другой «вредной» пищи. В большинстве случаев фактором зависимости является не голод и потребность в пище, а желание побаловать себя «вкусняшками». Мы выбираем пищу с определёнными вкусовыми свойствами, которые оценивают наши рецепторы в ротовой полости, посылая сигналы в центр насыщения, который создаёт стойкую доминанту удовольствия. Вкусовые рецепторы адаптируются и «привыкают» к шоколаду, газированным напиткам, острому, копчёному, еде из точек быстрого питания. Тем самым препятствуют восприятию естественного вкуса других — «полезных» — продуктов, подавляя чувство насыщения. Подобное происходит и с продуктами, содержащими глутамат натрия, который усиливает вкус данной пищи, воздействуя на определённую группу рецепторов языка, формируя химическую зависимость на физиологическом уровне. Предрасположенность к пищевой зависимости возникает в раннем детстве, что связано с неправильными методами воспитания, когда поощрением становится пища, чаще сладкая. Таким образом, наряду с психологической происходит формирование физиологической зависимости.Большинство людей, подверженных данной проблеме, скрывают это, доводя себя до состояния, когда обойтись без квалифицированного врачебного вмешательства уже невозможно. Поэтому важно знать признаки пищевой зависимости, чтобы вовремя распознать её у близкого человека и успеть ему помочь.Для пищевой зависимости характерны следующие признаки:Шаг 1 — мотивация. Человек должен осознать и признать, что у него есть проблема и её необходимо решить. Часто люди с пищевой зависимостью всё отрицают и даже сами себе не признаются, что страдают. Поэтому важно, чтобы близкие помогли им понять, что заболевание есть и избавиться от него надо в первую очередь для себя, чтобы получить здоровое тело и нормальную интересную жизнь.Шаг 2 — составление правильного рациона. Лучше всего прибегнуть к помощи врача-диетолога. После того как человек найдёт для себя цель, ради которой стоит жить и совершенствоваться, приходит пора выбора новой системы питания.Шаг 3 — самореализация. Зависимость от еды обычно возникает, когда у человека нет других положительных эмоций, поэтому обязательно надо найти что-то, что позволит реализовать себя и принесёт удовлетворение. Необходимо вспомнить, чем вам хотелось заниматься раньше (или придумать что-то интересное сейчас, помимо пищи). Необходимо научиться получать удовольствие от жизни разнообразными способами. Можно начать заниматься спортом: упражнения приводят к выработке гормонов, которые влияют на центры в головном мозге, отвечающие за аппетит и удовольствие.Шаг 4 — работа над самооценкой. Большинство людей с пищевой зависимостью страдают от заниженной самооценки. Они не любят своё тело и стараются сделать его худым. Или не любят себя и свою жизнь и ищут утешения в еде. Необходимо научиться правильно воспринимать себя и окружающий мир. Даже за незначительные достижения необходимо поощрять себя, но только не едой.