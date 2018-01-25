Чем грозит женщине дефицит интимной жизни

Отношение к сексу в каждую эпоху было своеобразным. До сих пор говорить о нем вслух считалось бесчестием, особенно женщинам, сейчас же мы получили полную свободу в этом отношении. Но зачем женщинам нужен секс? Давайте попробуем разобраться.Проблема заключается в том, что теперь все больше женщин обращаются к сексопатологу даже не по причине отсутствия оргазма, а из-за недостатка занятий любовью. Ведь секс, кроме физического удовлетворенности, дает еще и ласку, это является проявлением внимания со стороны мужчины.Когда-то политические и общественные деятели даже пытались регламентировать сексуальную жизнь людей. Например, царь Соломон предлагал заниматься сексом раз в 9 дней, Моисей — 10 раз в месяц. Сейчас такие ограничения кажутся абсурдными. И действительно — делай как хочешь, сколько хочешь, даже где хочешь. Но свободную сексуальную жизнь обычно приписывают только мужчинам, мол, им это нужно. Однако дискриминировать женщин нельзя — им нужно не меньше.Возраст. Часто пару образуют супруги разного возраста. К примеру, сорокалетняя и двадцатипятилетний. И тут ничего удивительного нет. Дело в том, что сексуальная активность мужчины со временем обычно снижается, а вот либидо женщины с возрастом растет, достигая апогея около сорока.В жарких странах интимная жизнь семейных пар гораздо активнее. Потому что в теплом климате уровень тестостерона в их крови больше.Уровень сексуальности также зависит от темперамента. А темперамент — это гормоны. А важный гормон для сексуальной жизни — тестостерон,а для женщин еще и эстроген. Кстати, уровень эстрогена с каждым рожденным ребенком в организме женщины уменьшается.Социальный статус также влияет на сексуальную активность. Активна половая жизнь у людей со средним образованием. Не слишком — у боссов и различных начальников, потому что они обычно любят лишь работу. Вообще, чем больше Вы знаете, тем меньше секса в жизни.Получив полную сексуальную свободу, общество оказалось к ней не готово. Сейчас около 30% женщин считают, что их удовлетворение — в их руках. И жить без секса для них, как и для мужчин, — вредно. Итак, какие же проблемы могут возникнуть у представительниц прекрасной половины человечества от недостатка половых актов?Депрессия и стресс. Ведь именно секс является лучшим природным антиоксидантом.Снижение иммунитета. Секс активизирует защитные механизмы организма.Бессонница. Секс — это такая приятная физическая нагрузка и одновременно расслабление, которые практически гарантируют приятный сон.Преждевременное старение. Во время секса у женщин выделяется гормон коллаген, что очень положительно влияет на состояние кожи.Лишний вес. Нехватка секса вызывает стресс, который женщины часто «заедают». А без занятий таким видом фитнеса шансы поправиться возрастают.Боли в критические дни. Благодаря гормональному всплеску секс повышает болевой порог. Даже объятия и прикосновения снижают боль.Проблемы с кожей. Длительное отсутствие секса вызывает выработку мужских гормонов у женщины. Это стимулирует рост нежелательных волос, повышает жирность кожи.Алкоголизм. Одинокие женщины часто страдают алкоголизмом. К тому же, алкоголь в больших количествах убивает и желание, и способность вести активную половую жизнь.Поэтому воздержание — вредно. Но и слишком увлекаться не стоит. 2-3 раза в неделю — и Вы будете в тонусе! Берегите свое здоровье!