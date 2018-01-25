Рождение ребенка дарит родителям 2 года счастья

По мнению американских и канадских исследователей родители счастливы только два года после рождения малыша. К такому выводу ученые пришли после проведения совместного исследования.Так, учеными из Лондонской школы экономических и политических наук совместно с коллегами из Западного университета Канады было проведено исследование, целью которого было понять уровень счастья родителей при рождении их ребенка. Ученые выяснили, что родители ощущают эмоциональный подъем на протяжении всего периода беременности и еще год после появления ребенка на свет. При этом самые сильные чувства переполняют мать младенца.Специалисты отмечают, что рождение второго ребенка также вызывает положительные эмоции у родителей. Причем показатели остаются на таком же уровне, что и при появлении на свет первенца. Тогда как появление на свет третьего ребенка в семье заводит родителей в тупик, поскольку такая беременность не всегда бывает запланированной. Первое место в подобном случае занимают волнения о благосостоянии семьи, а не радость рождения нового ее члена.Также исследователями был замечен еще один интересный факт – чем старше родители, тем стадия повышенного эмоционального состояния в результате рождения ребенка длится намного дольше, чем у родителей помоложе. Также дольше наслаждаются счастьем рождения малыша и те пары, которые длительное время пытались завести ребенка и обращались за помощью врачей.