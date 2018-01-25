Сон может помочь в борьбе с гриппом

Лучшим оружием против резистентных к вакцинам вирусов гриппа может быть хороший сон, утверждает специалист по проблемам сна Крис Брантнер. По его словам, при продолжительности ночного отдыха от 7 до 9 часов наша иммунная система восстанавливается и эффективнее борется с попавшими в организм вирусами.В нынешнем сезоне в США и в странах Европы регистрируются опасные штаммы гриппа, убившие уже не менее 85 взрослых и 30 детей только в январе этого года. Исследования показывают, что нехватка сна делает вакцину от гриппа менее эффективной и запускает другие хронические расстройства вроде диабета и болезней сердца. По словам специалистов, сон подобен подзарядке батареи – он необходим для эффективного противостояния гриппу.Детям в возрасте от 6 до 13 лет рекомендуется спать в течение 9-11 часов, у подростков рекомендуемая продолжительность сна составляет от 8 до 10 часов, а для людей от 18 и старше – от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Крайне важно соблюдать эти рекомендации для того, чтобы противостоять угрозе заражение вирусом гриппа H3N2, против которого эффективность современной вакцины составляет всего 34%.Во время одной из фаз сна организм регенерирует определенную разновидность Т-клеток, которые отвечают за целый ряд иммунных реакций, включая распознавание и уничтожение инфицированных вирусом клеток. Иммунная система также выделяет цитокины - белки, необходимые для противостояния инфекциям или воспалительным процессам. При дефиците сна их производство снижается, и иммунная система ослабевает.