Врачи рассказали о пользе сахара для здоровья

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Атеросклероз можно облегчить с помощью сахара. Ученые из Бостона заявили, что сахар рано называть "белой смертью".Они провели исследования и пришли к выводу, что такие выводы делать рано. На самом деле этот продукт имеет не одно полезное свойство. По мнению ученых, это нельзя игнорировать.В частности, во время исследований оказалось, что сахар влияет на атеросклероз. С его помощью можно снизить проявления данной болезни. Кроме того, сахар хорошо влияет на кровеносную систему, а также укрепляет иммунитет, что и вовсе очень хорошо.Ученые проводили эксперименты, чтобы определить влияние сахара на организм, пораженный атеросклерозом. В процессе данного заболевания, как напоминают специалисты, в кровеносных сосудах образуются бляшки круглой формы с рваными краями. Они закупоривают артерии, что приводит к проблемам с кровеносной системой.Но при введении под кожу одного из элементов сахара это процесс не только прекращался, но даже разворачивался в обратную сторону. Получается, что сахар лечил атеросклероз, что оказалось просто открытием для специалистов.