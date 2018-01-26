Психологи назвали самые вредные женские привычки в постели

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Психологи назвали 4 самых вредных женских привычек в постели, от которых необходимо избавиться.Первой и самой главной ошибкой назвали стеснения и комплексы. В таком случае специалисты посоветовали женщинам либо довериться партнеру, либо начать заниматься собой, чтобы не только улучшить свой внешний вид, но и самооценку.Вторая женская ошибка – отсутствие у женщины инициативы. Специалисты отмечают, что женщинам необходимо показывать, что процесс им небезразличен.Третьим пунктом стало отсутствие откровенности в обсуждении интимных тем пары. По словам психологов, каждый мужчина желает удовлетворить свою девушку: если не от большой любви, то хотя бы, чтобы потешить свое эго. А потому нужно честно сообщать обо всех "взлетах и падениях".Четвертой ошибкой стало отсутствие экспериментов в сексе.