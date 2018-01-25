Мужчины с длинным указательным пальцем реже болеют раком простаты

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По данным нового исследования, проведенного английскими учеными, мужчины, у которых указательный палец длиннее, чем безымянный, заболевают раком простаты на 33% реже, чем те, у кого указательный палец короче безымянного.«Относительная длина указательного пальца можно использовать как простой показатель риска рака предстательной железы, особенно у мужчин старше 60 лет. Учитывая этот показатель, наряду с другими факторам и риска, такими как генетические показатели и семейная история, можно, например, отбирать кандидатов для профилактического обследования», - говорит автор исследования Ros Eeles.Чаще всего у мужчин указательный палец был короче безымянного. У 19% эти пальцы были одинаковой длины (у этих мужчин риск рака простаты был почти таким же, как у первой группы). У мужчин с более длинным указательным пальцем риск заболевания был на 33% меньше.Ученые считают, что эту взаимосвязь можно объяснить особенностями внутриутробного развития. Чем больше количество тестостерона, тем короче у будущего ребенка указательный палец. Таким образом, если мужчина сталкивается с меньшим количеством тестостерона на этапе внутриутробного развития, у него меньше шансов заболеть раком предстательной железы во взрослой жизни.