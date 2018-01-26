Болезнь Альцгеймера: что делать, чтобы не заболеть



ухудшается память, человек плохо помнит текущие события — куда положил ключи или очки, что сделал утром, что планировал на вечер, — но при этом легко вспоминает события, которые происходили много лет назад;



нарушается ориентация в пространстве — человек с трудом узнаёт некогда знакомые места, улицы, дома, а привычная дорога может завести его в тупик;



действия, которые ранее выполнялись легко, теперь требуют больше времени. Прежде всего это нарушает выполнение профессиональных обязанностей, а на поздних стадиях заболевания присоединяются проблемы с самообслуживанием и гигиеной;



возникают сложности с денежными расчётами и оплатой коммунальных счетов;



нарушается процесс принятия осознанных решений, пропадает инициативность, отмечается безразличие, невнимательность, снижаются творческие способности;



характерны изменения настроения, тревога, возбуждение, агрессия и расстройства сна;



отмечаются речевые нарушения — уменьшения запаса употребляемых слов и трудности в понимании обращённой речи.





Создание распорядка дня, режимов сна и бодрствования, регулярного приёма пищи и лекарственных препаратов. Ритуалы позволяют настроить суточные ритмы человека, облегчить процесс засыпания (чтение, приём ванны или прогулка перед сном), исключить пропуск в приёме препаратов или их передозировку. Простота ритуалов гарантирует возможность их выполнения на протяжении долгого периода времени.

Изменение питания. Так, средиземноморская диета тормозит развитие умственного дефицита и снижает риск возникновения старческого слабоумия. Её основа — отсутствие простых углеводов (сахара и сладостей), сокращение потребления животного жира (сливочного масла и сала), мяса, яиц и соли, увеличение потребления свежих овощей и фруктов, растительных жиров (оливкового и подсолнечного масла), блюд из зерновых культур (хлеба и макаронных изделий), умеренное потребление красного вина, рыбы и птицы.

Тренировки памяти и тела — решение головоломок, кроссвордов, чтение и заучивание стихов и текстов в совокупности с занятиями физкультурой, упражнениями на координацию и тренировку ходьбы — ключевые пункты лечения и профилактики болезни.

Социальная вовлечённость в виде общения со знакомыми, соседями, коллегами и родственниками позволяют сохранить память и снизить риск психических расстройств.

На поздних стадиях заболевания продолжительность и качество жизни напрямую зависят от правильного и своевременного ухода за больным.



Мы попросили Юрия Елисеева, врача-невролога экспертной клиники доказательной медицины «Рассвет», рассказать, чем опасен «Альцгеймер» и как сбалансированное питание и регулярные тренировки помогут поддерживать в тонусе не только тело, но и мозг.— Болезнь Альцгеймера (БА) — это дегенеративное заболевание головного мозга, для которого характерны нарушения памяти и поведения. Эти нарушения не позволяют заболевшему человеку работать, общаться с друзьями и коллегами в полном объёме. В настоящее время БА считается основной причиной слабоумия в мире и одной из основных причин смертности в развитых странах. Природа заболевания пока не изучена, исключение составляют её наследственные и семейные формы, при которых имеет место генетическая поломка. Но в подавляющем числе случаев БА носит спорадический (случайный) характер и не передаётся по наследству. В отличие от сосудистого слабоумия, факторы риска которого хорошо известны — это ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертония, курение гипотиреоз, мерцательная аритмия, — предсказать возникновение болезни Альцгеймера мы не можем.Каждый десятый человек старше 65 лет страдает слабоумием, и в каждом третьем случае причиной этого является болезнь Альцгеймера. Риск заболеть увеличивается в два раза каждые пять лет. Пока болезнь остаётся неизлечимой. Все существующие методы лечения направлены на коррекцию симптомов.Есть несколько признаков, по которым можно заподозрить опасный диагноз:Помимо вышеперечисленных проявлений, часто можно встретить снижение веса, депрессию, эпилептические приступы, галлюцинации, нарушения глотания, сонливость, проблемы с контролем мочеиспускания и дефекации.Так как заболевание тесно связано с внешними факторами, их коррекция позволяет отсрочить и замедлить развитие болезни. Профилактика «Альцгеймера» — это прежде всего физическая активность и здоровое питание.Чем раньше человек осваивает полезные навыки, тем меньше времени ему на это требуется. В конечном итоге полезных навыков у него будет больше.Вовлечённость родных и близких в процесс лечения позволяет добиться максимального результата, именно поэтому необходима ранняя диагностика — она даёт возможность в полной мере обучить людей, окружающих больного.Всё вышеуказанное позволяет отдалить наступление беспомощности и психических нарушений.Диагностика БА основывается на жалобах пациента и его близких, диагностических опросниках и тестах, на методах нейровизуализации — магнитно-резонансной и рентгеновской компьютерной томографии. Врачу важно получить эти данные не только для диагностики заболевания, но и для оценки тяжести и степени развития болезни.Точная и своевременная диагностика приводит к назначению наиболее эффективного лечения, а обеспечение назначенного лечения — ключевой фактор успеха. Базовой целью терапии является коррекция факторов риска, нормализация артериального давления, холестерина и сахара в крови, отказ от курения и назначение препаратов, препятствующих возникновению тромбов. Эта цель достижима прежде всего за счёт регулярных измерений давления крови и применения необходимых лекарственных средств. Потенциально важными могут оказаться нарушения показателей работы щитовидной железы, концентрация витамина B12 и фолиевой кислоты в крови. Без их коррекции невозможно утверждать, что лечение позволит добиться максимально возможного результата. Эти действия не влияют на течение самой БА, но позволяют устранить усугубляющие её процессы.Ядром медикаментозной терапии является применение препаратов, увеличивающих концентрацию ацетилхолина в веществе головного мозга. По эффективности выделяют препарат мемантин, влияющий на глутаматергическую систему головного мозга. Однако эти лекарства не излечивают БА, они лишь позволяют дольше сохранять активность, работоспособность и способность к самообслуживанию.При возникновении депрессии, поведенческих нарушений, бреда, галлюцинаций применяются антидепрессанты, нейролептики и препараты, влияющие на сон. Препараты, которые оказывают влияние непосредственно на причину БА — патологический амилоидный белок в головном мозге, — пока находятся в фазе экспериментов на животных. Тем не менее их результаты обнадёживают: уже удалось вылечить мышей с БА. Однако это ещё не значит, что подобный успех можно будет повторить на человеке.Немедикаментозное лечение не менее важно, чем лекарственное. Его можно разделить на несколько групп:— Недавние исследования показали, что 4—6 чашек кофе в день позволяют замедлить прогрессирование симптомов БА.