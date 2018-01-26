Во время гриппа нужно отказаться от некоторых блюд
Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.
«Основой рациона во время процесса выздоровления должны стать легкие супы бульончики на основе нежирных кусочков курицы или овощей. А также овощи и фрукты в большом количестве, нежирные кисломолочные продукты. При этом от любой жирной, копченой и слишком соленой пищи придется отказаться. Ограничить придется и любые мясные продукты. Чтобы переварить животные белки, организму требуется много энергии, которую организму нужно потратить на борьбу с вирусами и инфекциями» — советует врач.
Поскольку во время болезни количество полезных бактерий в желудке уменьшается (что, в свою очередь, снижает иммунитет), — обязательно вводите в рацион нежирные кисломолочные продукты. Прекрасно укрепляют защитные силы организма и всем известные средства — имбирь, лук и чеснок. Они действуют как натуральные антибиотики.
Обязательно во время болезни нужно пить больше воды, желательно минеральной без газа, а также травяные отвары и теплые чаи.
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