Во время гриппа нужно отказаться от некоторых блюд

Во время простуды и гриппа стоит уделить особое внимание своему рациону, не переедать, ведь организм должен бороться с инфекцией, а не с тяжелой пищей, потому любые жареные и жирные продукты следует исключить.Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.«Основой рациона во время процесса выздоровления должны стать легкие супы бульончики на основе нежирных кусочков курицы или овощей. А также овощи и фрукты в большом количестве, нежирные кисломолочные продукты. При этом от любой жирной, копченой и слишком соленой пищи придется отказаться. Ограничить придется и любые мясные продукты. Чтобы переварить животные белки, организму требуется много энергии, которую организму нужно потратить на борьбу с вирусами и инфекциями» — советует врач.Поскольку во время болезни количество полезных бактерий в желудке уменьшается (что, в свою очередь, снижает иммунитет), — обязательно вводите в рацион нежирные кисломолочные продукты. Прекрасно укрепляют защитные силы организма и всем известные средства — имбирь, лук и чеснок. Они действуют как натуральные антибиотики.Обязательно во время болезни нужно пить больше воды, желательно минеральной без газа, а также травяные отвары и теплые чаи.