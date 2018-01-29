7 советов, которые помогут вам забыть о храпе навсегда

От вашего храпа просыпается весь дом и даже собака бежит спасать хозяина от неведомого чудовища? Пора решать проблему. Дело тут даже не в заботе об окружающих: на самом деле, храп приводит к довольно серьезным осложнениям со здоровьем. По данным Всемирной организации здравоохранения, самый обычный храп повышает риск возникновения инфаркта на целых 43%. Сегодня мы расскажем вам, что делать, чтобы забыть о храпе как о страшном сне.Храп чаще всего преследует тех, кто предпочитает спать на спине. Просто язык находится ближе к глотке и перекрывает нормальное циркулирование воздуха, отсюда и звук. Проблему решить несложно, достаточно будет приучить себя спать на боку.Еще одно решение — поднять верхнюю часть кровати, либо просто подложить под голову больше подушек. В таком положении циркуляции воздуха ничего не помешает.Иногда без похода к терапевту обойтись не получится. Заболевания легких, простуда и даже аллергия мешают нормальному дыханию, человек начинает во сне дышать ртом — отсюда и храп.Извините, но ожирение — чуть ли не самая распространенная причина храпа. Глотка область довольно нежная и даже небольшое количество лишнего жира мешает ей функционировать правильно. Займитесь спортом!Иногда самым простым решением проблемы храпа будет покупка увлажнителя воздуха. Сухой воздух постоянно раздражает дыхательные пути, да и пыль сильный аллерген. Проветривайте помещение, это должно помочь.Практически любые снотворные и седативные препараты расслабляют мышечную ткань, поэтому глотка не может полностью раскрыться и обеспечить нормальный доступ воздуха. Приучайтесь обходиться без костылей и проблема уйдет сама собой. Кстати, от алкоголя на ночь тоже стоит отказаться, он действует примерно также.Неужели вы все еще курите? Никотин выступает в качестве постоянного раздражителя, из-за которого развивается хроническая воспалительная реакция в носоглотке. Бросайте, оно того не стоит.