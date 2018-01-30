Холестерин заставляет расти раковые опухоли "как на дрожжах"
Суть проблемы в стволовых клетках. Напомним: эти клетки могут превращаться в любой тип клетки тела. И, видимо, при повышенном уровне холестерина повышается скорость размножения стволовых клеток в кишечнике, а затем и скорость роста опухоли (в 100 раз), говорят сотрудники Университета Калифорнии.
Тесты с мышами показали описанный эффект. Опухоли, кстати, начинали у животных активно расти не только при добавлении холестерина в рацион. Это же происходило при удалении гена (в теле начинало вырабатываться больше холестерина). Ген, стоящий за формированием энзима Lpcat3, регулирует фосфолипиды - основной тип жира в клеточной мембране.
Когда тело лишалось этого источника, начиналась повышенная выработка холестерина в качестве компенсаторного механизма. Как только у мышей вырастали показатели холестерина, усиливалась способность стволовых клеток размножаться. Далее выстилка кишечника начинала увеличиваться и появлялись опухоли. Теперь ученым предстоит понять, влияет ли холестерин на другие типы рака и можно ли исправить ситуацию препаратами, снижающими уровень холестерина.
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Добавил slava в категорию Онкология
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