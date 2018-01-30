Ученые знают, как ослабить боль при родах

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Сотрудники Университета Колорадо утверждают: чтобы боль ослабла, нужно во время родов держать партнера за руку. По словам специалистов, дело в эмпатии, которую партнер транслирует через прикосновение.В ходе экспериментов женщины, которых партнер держал за руку, испытывали менее сильную боль. Чем больше сочувствия проявлял партнер, тем существеннее его прикосновение уменьшало интенсивность болевых ощущений.Ученые считают прикосновение близкого человека эффективным средством от боли.Ранее исследователи из Университетского колледжа Лондона доказали, что прикосновения ослабляют душевную боль. Даже прикосновение незнакомца может утешить человека, столкнувшегося с отказом и социальной изоляцией.Также ученые отметили: из-за смартфонов и других гаджетов люди постепенно забывают об объятиях и прикосновениях.