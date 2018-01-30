Ночной голод: что делать и как бороться

Чувство голода, возникающее по ночам, имеет как психологические, так и физиологические причины.А вот о том, почему это вообще происходит, стоит поговорить отдельно.Большинство ночных едоков – жертвы одной и той же проблемы: у них нарушен режим питания. То есть днем они банально недоедают, пропуская полноценный завтрак или обед. В итоге вечером они как следует наедаются, а потом еще добирают «вкусненьким» в то время, когда полагается уже лежать в постели. Не то что они голодны, просто в вечернее и ночное время снижается уровень самоконтроля. Наутро все повторяется: завтракать ночному обжоре не хочется, а значит – минус завтрак, потом непонятно что с обедом и снова вечерний пир.Что делать: для начала восстановить нормальный режим питания – с завтраком, перекусом через 2–3 часа, обедом, полдником и ужином. Отдавать врагу ничего не нужно!Еда – прекрасный и любимый всеми способ быстро снять напряжение. Поел – и на душе спокойнее. Заедание проблем диетологи считают одной из главных причин ожирения у современного человека. Ночная еда – из той же оперы: человек, открывающий среди ночи холодильник, ищет там не просто колбасу, он ищет способ избавиться от негативных эмоций, накопившихся за день. Иногда наутро он даже не помнит, что ел.Что делать: ищите другие способы расслабляться. Физические нагрузки, например, отлично выручают, в том числе по вечерам. Теплая ванна, аромамасла, расслабляющая музыка, приятное чтение, прогулки, йога, медитация, просто успокоительные препараты – продолжать можно долго, есть из чего выбрать.Вот, казалось бы, странно: что дискомфортного может быть в спальне, в теплой уютной постели, когда под головой мягкая подушка, а впереди часов 8–10 спокойного сна? Темнота! Многие вполне взрослые дяди и тети, представьте себе, боятся темноты явно или подсознательно. Им в самой лучшей постели как-то не по себе – они ворочаются, прислушиваются к звукам, присматриваются к теням, вздыхают и гоняют тревожные мысли, а потом некоторые встают и идут успокаиваться к холодильнику. Там колбаса и тортик, а это такая силища, что способна победить любой дискомфорт.Что делать: в идеале – обратиться к психологу. Если человек осознает свою проблему, это уже хорошо: он начинает разбираться в себе, в своих эмоциях, потребностях, то есть начинает работать над собой. Постепенно напряжение уходит, а вместе с ним и ночные перекусы. Это небыстро, но в любом случае будет полезно.С утра вы решили положить конец внеурочным перекусам, а пришел вечер – холодильник стал казаться чрезвычайно притягательным местом, а организм сообщает, что неплохо бы его навестить. Как быть? Поесть, конечно, но с определенными условиями.? Пусть это будет что-то молочное или овощной салат с ложкой растительного масла, но не кусок жареного мяса, пирожок или сладкое.? Обнаружив себя на кухне, ограничьтесь теплым чаем или молоком, кефиром.? Возьмите с собой в спальню большую кружку воды или молока – и отпивайте вместо того, чтобы вставать и плестись к холодильнику. Между прочим, довольно часто мы принимаем за чувство голода жажду.Ночной дожор – ч­астая проблема тех, кто в светлое время суток сидит на разного рода диетах. Ирония в том, что, стойкие и ответственные днем, ночами эти граждане порой даже не осознают, что едят. Именно с ними по утрам случаются ситуации, когда человек смотрит в холодильник и не понимает, куда делась еда.