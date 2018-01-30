Холестерин может ускорять рост опухолей в 100 раз
Эксперименты на лабораторных мышах продемонстрировали, что у животных опухоли растут быстрее, если их кормят пищей с высоким содержанием холестерина. Аналогичная ситуация наблюдалась у трансгенных мышей, ткани которых были изменены таким образом, чтобы в их организме производилось больше холестерина. Один из членов научной группы, Питер Тонтоноз (Peter Tontonoz) из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (University of California Los Angeles), пояснил, что холестерин влиял на поведение стволовых клеток, находившихся в кишечнике, а они, в свою очередь, увеличивали скорость роста опухоли, причем в некоторых случаях – стократно. Стволовые клетки делились быстрее, ткани кишечника росли также быстрее и вместе с ними в ускоренном темпе формировались опухоли.
Ученые планируют исследовать, есть ли аналогичная связь между холестерином и другими видами рака, а также – каким образом использовать эти связи для разработки новых методов терапии.
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Добавил ignat в категорию Онкология
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