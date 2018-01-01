Антиоксиданты не спасают от боли в мышцах
Как передает передает mir24.tv, специалисты проанализировали полсотни научных работ, основанных на наблюдениях за людьми в возрасте от 16 до 55 лет.Среди тысячи человек девять из десяти были мужчинами, которые занимались различными видами спорта. Некоторые более активно, другие – менее. Они также принимали самые разные антиоксиданты, начиная от чистых витаминов C и E и заканчивая различными соками и экстрактами. Также в эксперименте использовали пустышку-плацебо.
Оказалось, что высокие дозы антиоксидантов практически не оказывают влияния на болезненные ощущения. Испытуемые чувствовали какой-то эффект лишь в первые три дня, но он был слишком мал, чтобы говорить о том, что антиоксиданты действительно помогают. А у некоторых, напротив, были выявлены побочные эффекты из-за злоупотребления этих веществ: диарея, несварение, вздутие живота.
Более того, появилась информация, что антиоксиданты могут даже тормозить восстановление тканей после активной физической нагрузки, из-за чего организму труднее адаптироваться к тренировкам. Свои результаты авторы работы опубликовали в Кокрейновской библиотеке.
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