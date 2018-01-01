Антиоксиданты не спасают от боли в мышцах

Употребление антиоксидантов не спасает от боли в мышцах после интенсивных занятий спортом. Мнимое состояние облегчения основывается на эффекте плацебо. Соответствующее заявление сделали исследователи из Университета Шеффилд Холлэм.Как передает передает mir24.tv, специалисты проанализировали полсотни научных работ, основанных на наблюдениях за людьми в возрасте от 16 до 55 лет.Среди тысячи человек девять из десяти были мужчинами, которые занимались различными видами спорта. Некоторые более активно, другие – менее. Они также принимали самые разные антиоксиданты, начиная от чистых витаминов C и E и заканчивая различными соками и экстрактами. Также в эксперименте использовали пустышку-плацебо.Оказалось, что высокие дозы антиоксидантов практически не оказывают влияния на болезненные ощущения. Испытуемые чувствовали какой-то эффект лишь в первые три дня, но он был слишком мал, чтобы говорить о том, что антиоксиданты действительно помогают. А у некоторых, напротив, были выявлены побочные эффекты из-за злоупотребления этих веществ: диарея, несварение, вздутие живота.Более того, появилась информация, что антиоксиданты могут даже тормозить восстановление тканей после активной физической нагрузки, из-за чего организму труднее адаптироваться к тренировкам. Свои результаты авторы работы опубликовали в Кокрейновской библиотеке.