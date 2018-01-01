Врачи назвали напиток, укрепляющий кости
Наше генетическое наследие, образ жизни и даже неправильное питание являются ключевыми элементами, которые вызывают остеопороз, артрит, подагру и другие проблемы с суставами.
Простой способ улучшить состояние костей и суставов - это добавить в наш рацион питания этот напиток.
Его состав богат питательными веществами, витаминами и минералами, которые заботиться о здоровье костей, суставов и не только. Он поможет также избавиться от судорог ног, головных болей, суставных болей и бессонницы.
Достаточно выпивать всего 200-250 мл ежедневно и вскоре вы почувствуете результаты. К тому же напиток очень вкусный.
Приготовить напиток очень просто:
ингредиенты:
- 2 столовые ложки миндаля или кунжута
- 1 столовая ложка льняного семени
- 10 вишен или 1/2 бананы или 10 ягод клубники
- 200 мл очищенной воды
- 1 столовая ложка меда (25 г)
Поместите миндаль и льняное семя в воду и дайте настояться 8:00, вы можете делать это вечером, а утром они будут готовы к употреблению. Кунжут можно замачивать на 30-40 минут. Из вишен удалить косточки. По желанию можно добавить щепотку корицы и ванили.
Поместите в блендер все ингредиенты и измельчите до однородного состояния.
Всегда пейте этот напиток утром и, если возможно, свежеприготовленный. Наслаждайтесь вкусом!
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