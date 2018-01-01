Врачи назвали напиток, укрепляющий кости

Существует не так уж и много способов укрепить кости, колени и суставы. Мы можем увеличить потребление витамина B12, кальция и магния. Но постепенное снижение нашей костной массы зависит от многих факторов.Наше генетическое наследие, образ жизни и даже неправильное питание являются ключевыми элементами, которые вызывают остеопороз, артрит, подагру и другие проблемы с суставами.Простой способ улучшить состояние костей и суставов - это добавить в наш рацион питания этот напиток.Его состав богат питательными веществами, витаминами и минералами, которые заботиться о здоровье костей, суставов и не только. Он поможет также избавиться от судорог ног, головных болей, суставных болей и бессонницы.Достаточно выпивать всего 200-250 мл ежедневно и вскоре вы почувствуете результаты. К тому же напиток очень вкусный.Приготовить напиток очень просто:ингредиенты:- 2 столовые ложки миндаля или кунжута- 1 столовая ложка льняного семени- 10 вишен или 1/2 бананы или 10 ягод клубники- 200 мл очищенной воды- 1 столовая ложка меда (25 г)Поместите миндаль и льняное семя в воду и дайте настояться 8:00, вы можете делать это вечером, а утром они будут готовы к употреблению. Кунжут можно замачивать на 30-40 минут. Из вишен удалить косточки. По желанию можно добавить щепотку корицы и ванили.Поместите в блендер все ингредиенты и измельчите до однородного состояния.Всегда пейте этот напиток утром и, если возможно, свежеприготовленный. Наслаждайтесь вкусом!