Врачи назвали напиток, укрепляющий кости

Существует не так уж и много способов укрепить кости, колени и суставы. Мы можем увеличить потребление витамина B12, кальция и магния. Но постепенное снижение нашей костной массы зависит от многих факторов.

Наше генетическое наследие, образ жизни и даже неправильное питание являются ключевыми элементами, которые вызывают остеопороз, артрит, подагру и другие проблемы с суставами.

Простой способ улучшить состояние костей и суставов - это добавить в наш рацион питания этот напиток.

Его состав богат питательными веществами, витаминами и минералами, которые заботиться о здоровье костей, суставов и не только. Он поможет также избавиться от судорог ног, головных болей, суставных болей и бессонницы.

Достаточно выпивать всего 200-250 мл ежедневно и вскоре вы почувствуете результаты. К тому же напиток очень вкусный.

Приготовить напиток очень просто:

ингредиенты:

- 2 столовые ложки миндаля или кунжута
- 1 столовая ложка льняного семени
- 10 вишен или 1/2 бананы или 10 ягод клубники
- 200 мл очищенной воды
- 1 столовая ложка меда (25 г)

Поместите миндаль и льняное семя в воду и дайте настояться 8:00, вы можете делать это вечером, а утром они будут готовы к употреблению. Кунжут можно замачивать на 30-40 минут. Из вишен удалить косточки. По желанию можно добавить щепотку корицы и ванили.

Поместите в блендер все ингредиенты и измельчите до однородного состояния.

Всегда пейте этот напиток утром и, если возможно, свежеприготовленный. Наслаждайтесь вкусом!
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