Настойки из трав оказались смертельно опасны

Пищевые добавки на основе лекарственных трав могут оказаться смертельно опасны, если сочетать их с фармацевтическими препаратами.Ученые Стеленбосского университета (ЮАР) проанализировали несколько десятков случаев, в том числе ситуации, когда препараты теряли свою эффективность при употреблении пищевых добавок.Выяснилось, что статины, снижающие уровень холестерина, и антикоагулянт варфарин взаимодействуют с пищевыми добавками на основе зверобоя. Эффект от препарата либо отсутствовал, либо, напротив, оказывался усилен.Содержащиеся в настойках активные вещества, сами по себе безвредные, в сочетании с таблетками начинали разрушать организм. Так, известны случаи, когда противоопухолевые аппараты превращались в «пустышки» в сочетании с настойками женьшеня, настой ромашки провоцировал отторжение пересаженной почки, а добавки из гинкго сводили на нет действие антиретровирусной терапии.Эксперты отмечают, что пациентам следует принимать лекарственные препараты строго по назначению врача и ни в коем случае не комбинировать их друг с другом и с различными настойками по собственной инициативе.