Жирная рыба эффективна в лечении и профилактике рака молочной железы
Растительные источники жирных кислот Омега-3 также могут подавлять опухоли молочной железы, но их необходимо использовать в более высокой концентрации, говорят специалисты. Предыдущие исследования демонстрируют, что жирные кислоты Омега-3 борются с раком, активируя гены иммунной системы и блокируя пути роста опухоли. Чтобы максимизировать потребление жирных кислот, медики рекомендуют людям употреблять 2-3 порции жирной рыбы в неделю.
Специалисты кормили мышей с формой рака молочной железы, известной как HER-2, различными типами жирных кислот Омега-3, чтобы сравнить, насколько они эффективны в лечении рака. Было установлено, что растительные формы Омега-3 оказывают на опухоли такое же влияние, как и Омега-3 из жирной рыбы, но требуются в более высоких дозах для достижения аналогичного эффекта.
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Добавил stefan в категорию Онкология
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