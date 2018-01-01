Жирная рыба эффективна в лечении и профилактике рака молочной железы

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Новые исследования ученых из Университета Гельфа в Онтарио показывают, что жирная рыба гораздо эффективнее предотвращает рак молочной железы, чем семена льна. Согласно полученным данным, жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбе, уменьшают размер раковых опухолей на 60-70%, в то время как жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в льняном масле, сокращают размер опухолей лишь на 30%. Данные выводы были сделаны в ходе испытаний на мышах.Растительные источники жирных кислот Омега-3 также могут подавлять опухоли молочной железы, но их необходимо использовать в более высокой концентрации, говорят специалисты. Предыдущие исследования демонстрируют, что жирные кислоты Омега-3 борются с раком, активируя гены иммунной системы и блокируя пути роста опухоли. Чтобы максимизировать потребление жирных кислот, медики рекомендуют людям употреблять 2-3 порции жирной рыбы в неделю.Специалисты кормили мышей с формой рака молочной железы, известной как HER-2, различными типами жирных кислот Омега-3, чтобы сравнить, насколько они эффективны в лечении рака. Было установлено, что растительные формы Омега-3 оказывают на опухоли такое же влияние, как и Омега-3 из жирной рыбы, но требуются в более высоких дозах для достижения аналогичного эффекта.