Фелиноз: болезнь кошачьей царапины



Многие считают кошек совершенно безобидными животными, с которыми безопасно общаться даже ребёнку. Между тем эти животные являются источником серьёзного заболевания – фелиноза. Эту болезнь ещё называют синдромом кошачьей царапины.

Она имеет инфекционную природу: патологию вызывает бактерия бартонелла. Этот микроорганизм попадает в тело животного через укусы блох.

Поселившись в организме кошки, бартонелла способна оставаться там длительное время, обитая в слюне, моче, крови и на лапах животного. При этом оно само никак не страдает, выглядит абсолютно здоровым и не вызывает никаких подозрений.

Как правило, фелиноз развивается на том месте, где животное нанесло царапину. Но вызвать заболевание может также слюна животного, попавшая на слизистые человека.

Главное коварство фелиноза состоит в том, что инкубационный период болезни длится около месяца. К моменту, когда болезнь даст о себе знать, человек может и забыть, что его поцарапала кошка. Поэтому фелиноз часто путают с реакцией на укус насекомого.

Пока человек лечится антигистаминными препаратами, бартонелла успевает проникнуть в ближайший лимфоузел и вызвать там воспаление. Если запустить болезнь, она перейдёт в острую фазу.

Обострение фелиноза проявляется такими симптомами:

  1. Повышением температуры тела.

  2. Головная боль.

  3. Обильное потоотделение, слабость, потеря аппетита.


Через несколько дней наступает облегчение. Человек, однажды переболевший фелинозом, получает стойкий иммунитет от болезни. Но иногда синдром кошачьей царапины вызывает осложнения. В результате деятельности бартонеллы в лимфоузлах может появляться нагноение. К тому же на почве фелиноза человек может заболеть менингитом.

Прививок от данного недуга не существует. Поэтому единственной мерой профилактики болезни является осторожность в обращении с животным, особенно незнакомым. Если же кошка всё-таки нанесёт царапину или укус, ранку нужно сразу же обработать и продезинфицировать.
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Добавил GooDZonE в категорию Инфекционные болезни

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