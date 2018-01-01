Фелиноз: болезнь кошачьей царапины



Повышением температуры тела.

Головная боль.

Обильное потоотделение, слабость, потеря аппетита.



Многие считают кошек совершенно безобидными животными, с которыми безопасно общаться даже ребёнку. Между тем эти животные являются источником серьёзного заболевания – фелиноза. Эту болезнь ещё называют синдромом кошачьей царапины.Она имеет инфекционную природу: патологию вызывает бактерия бартонелла. Этот микроорганизм попадает в тело животного через укусы блох.Поселившись в организме кошки, бартонелла способна оставаться там длительное время, обитая в слюне, моче, крови и на лапах животного. При этом оно само никак не страдает, выглядит абсолютно здоровым и не вызывает никаких подозрений.Как правило, фелиноз развивается на том месте, где животное нанесло царапину. Но вызвать заболевание может также слюна животного, попавшая на слизистые человека.Главное коварство фелиноза состоит в том, что инкубационный период болезни длится около месяца. К моменту, когда болезнь даст о себе знать, человек может и забыть, что его поцарапала кошка. Поэтому фелиноз часто путают с реакцией на укус насекомого.Пока человек лечится антигистаминными препаратами, бартонелла успевает проникнуть в ближайший лимфоузел и вызвать там воспаление. Если запустить болезнь, она перейдёт в острую фазу.Обострение фелиноза проявляется такими симптомами:Через несколько дней наступает облегчение. Человек, однажды переболевший фелинозом, получает стойкий иммунитет от болезни. Но иногда синдром кошачьей царапины вызывает осложнения. В результате деятельности бартонеллы в лимфоузлах может появляться нагноение. К тому же на почве фелиноза человек может заболеть менингитом.Прививок от данного недуга не существует. Поэтому единственной мерой профилактики болезни является осторожность в обращении с животным, особенно незнакомым. Если же кошка всё-таки нанесёт царапину или укус, ранку нужно сразу же обработать и продезинфицировать.