Кесарево сечение увеличивает риск ожирения у детей на 59%

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Специалисты из Великобритании установили, что дети, рожденные в результате кесарева сечения, подвергаются повышенному риску развития детского ожирения в будущем.Ученые из Университета Эдинбурга провели масштабное исследование, в ходе которого они проанализировали 29 миллионов детских медицинских карт. Им удалось установить, что те дети, которые появились на свет при помощи хирургического вмешательства, к пятилетнему возрасту гораздо чаще страдают детским ожирением, по сравнению с теми, которые были рождены естественным путем, для них риск возрастает на 59%. Помимо этого, было определено, что у таких деток повышается риск развития бронхиальной астмы к 12 годам на 21%. Ученые находят все больше доказательств тому, что способ рождения детей оказывает влияние на развитие иммунной системы и микробиома кишечника у деток. Исследователи объясняют это тем, что малыши не подвергаются воздействию важных бактерий, как если бы они проходили через родовой канал.Многие врачи все чаще прибегают к кесареву сечению, что связано с большим количеством причин. К ним относят увеличение числа позднородящих женщин, беременных, страдающих ожирением, а также другими патологиями у беременных. Поэтому женщины, перед соглашением на рождение детей хирургическим путем, должны учитывать все последствия для здоровья их малышей.