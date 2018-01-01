В Англии лечат детей от аутизма отбеливателем?
Этот метод лечения пришел в Великобританию от одной из религиозных сект с филиалом в Лос-Анджелесе, основанной бывшим сайентологом Джимом Хамблом, сообщает Newsweek.
Раствор, который предлагают сектанты в качестве лечения, состоит из хлорита натрия и соляной кислоты, из которых изготавливается отбеливатель. Мощная смесь способна привести к тошноте, диарее, обезвоживанию организма и даже к летальному исходу.
Формулу опасной жидкости можно купить на британских сайтах, благодаря чему рецептом поделились в соцсети facebook. В соцсети даже появились группы, посвященные подобному способу лечения. Мамы, практиковавшие подобный метод лечения, утверждают, что из детей действительно выходили паразиты, которые, как они считают, являются причиной аутизма.
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Добавил Ivan в категорию Педиатрия
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