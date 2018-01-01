В Англии лечат детей от аутизма отбеливателем?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Власти Великобритании обеспокоены новым трендом в лечении аутизма с помощью отбеливателя. Как сообщает таблоид Sunday People, известно о шести случаях, когда полицейские опрашивали семьи, где детей до двух лет поили опасным раствором.Этот метод лечения пришел в Великобританию от одной из религиозных сект с филиалом в Лос-Анджелесе, основанной бывшим сайентологом Джимом Хамблом, сообщает Newsweek.Раствор, который предлагают сектанты в качестве лечения, состоит из хлорита натрия и соляной кислоты, из которых изготавливается отбеливатель. Мощная смесь способна привести к тошноте, диарее, обезвоживанию организма и даже к летальному исходу.Формулу опасной жидкости можно купить на британских сайтах, благодаря чему рецептом поделились в соцсети facebook. В соцсети даже появились группы, посвященные подобному способу лечения. Мамы, практиковавшие подобный метод лечения, утверждают, что из детей действительно выходили паразиты, которые, как они считают, являются причиной аутизма.