Ученым удалось обуздать рак, поместив пораженные клетки в спячку

Исследователи обнаружили новое потенциальное лекарство - хлорид дифенилен-диония (DPI). Препарат успешно "выключает" раковые стволовые клетки, предотвращая их размножение. Средство останавливает распространение раковых клеток, не вызывая побочных эффектов, свойственных традиционной химиотерапии.Добавление DPI в смешанную популяцию клеток приводит к уничтожению центров роста и распространения опухоли. Однако препарат не опасен для "объемных" опухолевых клеток, которые не являются злокачественными, рассказывает The Deccan Chronicle. Специалисты описали активность DPI в отношении более чем 90 белковых ферментов, необходимых для генерации энергии в клетке.Новое вещество избирательно атаковало раковые стволовые клетки. Оно создавало дефицит витамина B2, вследствие чего отключалось производство энергии внутри клеток и запускался процесс спячки. Препарат также делал клетки более восприимчивыми ко многими другим лекарствам. Команда исследователей считает свое открытие первым шагом к появлению нового типа химиотерапии.