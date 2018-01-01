Названа крайне вредная для здоровья поза во сне
Если человек спит в положении на спине с поднятыми вверх руками, он сильно рискует повредить нервы в области плеч и шеи. Данное мнение специалистов опубликовала Медицинская информационная сеть.
По словам врачей, эта поза во сне – не самая популярная. Тем не менее, 50 человек из тысячи предпочитают спать именно в этой позиции.
«Если вы один из тех, кто спит именно таким образом, постарайтесь прекратить делать это. Возможно, так вы чувствуете себя комфортнее, но это абсолютно неправильный способ сна», - подчеркнули терапевты.
Как следует из объяснений медиков, сон на спине с закладыванием рук за голову оказывает сильное давление на нервы плечевого сплетения. При постоянном давлении нервы в конце концов повреждаются. Это, например, выражается в том, что в руках, плечах, затылке возникают ощущения покалывания и онемения.
Кроме того, специалисты утверждают: в такой позе люди особенно подвержены храпу. У спящего на спине с поднятыми руками человека на дыхательные пути оказывается более сильное давление, его дыхательный проход сужается, - в итоге возникает храп, а также повышается риск апноэ, более серьезного и опасного нарушения.
«Идеальной позицией считается сон на спине с руками по бокам, поскольку это позволяет поддерживать здоровье позвоночника и шеи. Но при таком отдыхе нужно избегать большого количества подушек, так как это может привести к болям в шее», - рассказали эксперты.
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