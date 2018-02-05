Алкоголь полезен для мозга

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Употребление спиртных напитков в небольшом количестве помогает головному мозгу активнее избавляться от токсинов, что защищает его от воспалений, с которыми связано развитие опасных болезней. Подобное заключение сделали американские ученые из Университета Рочестера, их выводы опубликовал журнал Scientific Reports.Еще ранее было замечено, что при умеренном употреблении алкоголя может уменьшаться вероятность развития болезни Альцгеймера. Авторы нового исследования выдвинули свое объяснение такой связи. По их мнению алкоголь специфическим образом влияет на работу глимфатической системы мозга.Глимфатическая система помогает спинномозговой жидкости «вымывать» из нейронов мозга скапливающиеся белковые соединения, являющиеся настоящим мозговым «мусором». В последние годы появляется все больше данных о том, что из-за сбоев в этой системе нейроны мозга гибнут, что приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.Опыты с животными продемонстрировали: регулярное употребление небольших доз спиртного повышало активность системы, что ускоряло процесс очищения мозга от «мусора» и снижало вероятность развития воспалений. Но также выяснилось и то, что употребление больших порций алкоголя мешало нормальной работе астроцитов – вспомогательных клеток мозга, играющих ключевую роль в формировании каналов глимфатической системы.«Как правило, длительный прием больших количеств алкоголя вредит работе центральной нервной системы, а не помогает ей. Небольшие дозы спиртного могут быть полезными для здоровья мозга, так как они помогают ему очищать себя от «мусора». Полученные результаты говорят в пользу того, что умеренные дозы спиртного действительно могут защищать человека от развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия и других проблем с мозгом», - прокомментировали авторы исследования наблюдаемые ими явления.