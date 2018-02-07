Женский гормон из пластиковых бутылок вызывает рак

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Одна из причин массового распространения онкологических заболеваний – использование пластиковых бутылок. К такому выводу пришли британские медики. Они выявили в организме современных подростков следы бисфенола А.Химическое соединение бисфенол А схож с женским половым гормоном эстрогеном. Это вещество входит в состав пластмассы, которая применяется при изготовлении пластиковых бутылок и контейнеров для пищи. Врачи утверждают, что оно является причиной расстройств репродуктивной системы и онкологии.Производители пластиковой тары сразу выразили свое возмущение результатами исследований британских ученых. Привлеченные ими эксперты заявили, что вред от бисфенола А в пластмассе преувеличен, результаты многочисленных экспериментов показали, что последствий для здоровья хранения пищи в пластиковой таре нет. По их словам, бисфенол, встречающийся в поликарбонатном пластике, не образуется при синтезе материалов, которые используются для изготовления пластиковой посудыОднако ученые британского Эксетерского университета, обследовав группу из 94 подростков, пришли к другим выводам. В моче пациентов обнаружился бисфенол А – такой результат показали анализы 86% подопытных. При этом содержание вещества в моче не снизилось даже после того, как подростки, по просьбе медиков, прекратили употреблять в пищу продукты, упакованные в пластик.Врачи пришли к выводу, что специально разработанная диета, нацеленная на снижении концентрации вредного соединения в организме, не дала эффекта. Даже те продукты, которые не продавались в пластиковых пакетах или контейнерах, содержали следы бисфенола – он попадал туда на этапе производства. Наибольшую опасность представляют бутылки для питьевой воды, которые использовали неоднократно, пишет The Telegraph.