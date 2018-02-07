Ученые сказали, какая ягода поможет при зубной боли

Исследователи из Университета Рочестера обнаружили новое средство от зубной боли — клюкву.Как оказалось, клюквенный сок не позволяет бактериям, вызывающим кариес, «закрепиться» на поверхности зубов.Результаты этого исследования опубликовал журнал Caries Research.Ранее клюква продемонстрировала иные свои достоинства. В 2005 году Университет Висконсина выявил связь между потреблением клюквы и улучшением работы сердца.В 2004 году Университет Скрэнтона обнаружил, что клюква увеличивает количество «хорошего» холестерина в крови человека.В 2002 году Общество инфекционистов Америки сообщило, что клюква способна уничтожать болезнетворные бактерии, вызывающие воспаления мочеполовой системы, которые резистентны к антибиотикам.