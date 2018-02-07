Работать при слабом освещении вредно для мозга

Все мы разные: одни предпочитают яркий свет в офисе, а другим проще сосредоточиться при слабом освещении. Действительно, подобная обстановка – приглушенное комнатное освещение, чашка кофе, свет монитора, удобное кресло – могут кого-то настраивать на определенный творческий лад, помогая генерировать идеи и просто чувствовать себя комфортнее.Однако исследователи из Мичиганского университета (Michigan State University) предупреждают, что любители подобной обстановки могут находиться в зоне риска. Они провели эксперимент на крысах, которые в течение длительного времени находились в тускло освещенных клетках. Спустя 4 недели оказалось, что такие условия негативно повлияли на работу головного мозга животных. Активность гиппокампа, области мозга отвечающей за память и обучение, снизилась на 30% — животные хуже выполняли задания, в которых нужно было использовать уже имеющиеся навыки. Работа головного мозга нормализовалась после того, как животных поместили в нормальные для них условия на целый месяц, а потом еще 4 недели подвергали воздействию яркого света.Крысы из второй группы, которые в течение 4 недель находились на ярком свету, справлялись с теми же заданиями гораздо лучше.Лили Ян (Lily Yan) и ее коллеги пришли к выводу, что скудное освещение снижает выработку нейротрофического фактора в головном мозге, который важен для проведения сигналов в гиппокампе. Под действием такого освещения также ослабевали связи между нейронами в этой области головного мозга.Авторы предполагают, что изменение освещения сначала действует на нейроны гипоталамуса, синтезирующие белок орексин, который в свою очередь влияет на работу нейронов в других областях головного мозга. В ближайшее время ученые планируют провести еще один эксперимент и выяснить, может ли дополнительное введение орексина нормализовать активность головного мозга, снизившуюся под действием слабого освещения. Несмотря на то, что этот эксперимент был проведен на грызунах, исследователи не исключают, что тусклый свет аналогично влияет и на людей. Они также предполагают, что такая терапия может оказаться полезной для пожилых людей, чье зрение ухудшилось с возрастом.