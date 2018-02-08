Экстремальные диеты могут вредить сердцу
К такому выводу ученые пришли на основе эксперимента, в котором 21 человек с диагнозом «ожирение» употреблял 800 калорий или меньше в день на протяжении восьми недель. Эти калории люди получали не из обычной пищи, а из специальных коктейлей или супов. В среднем участникам было по 52 года, средний индекс массы тела был 37 (индекс в 30 пунктов и выше – признак ожирения, 40 пунктов и выше – морбидного ожирения, опасного для здоровья). За восемь недель участникам удалось избавиться от 6% общей жировой массы, 11% жира на животе и 42% жира в области печени. Упали уровень холестерина и концентрация сахара в крови, улучшилось кровяное давление. В такой ситуации стоило бы ожидать улучшения функционирования сердца, но этого не произошло.
Вместо этого концентрация жира в сердце возросла на 44%. Члены научной группы предположили, что, возможно, резкое снижение потребления калорий вызвало высвобождение жира из различных областей тела в кровь, а затем этот жир с кровотоком попал в сердце. Однако были и хорошие новости – эффект был временным, к окончанию эксперимента функции сердец участников восстановились и даже улучшились. Тем не менее, подчеркнули авторы работы, людям, у которых есть проблемы с сердцем, перед резким изменением калорийности рациона следует проконсультироваться со своим врачом.
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