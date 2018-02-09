Как защитить кожу и волосы от мороза?
В холодное время года организм нуждается в жидкости. Пейте больше чистой воды. За час до выхода на улицу используйте увлажняющий спрей и для лица, и для волос.
Заплетайте волосы в косу или собирайте в пучок. С распущенных волос влага испаряется быстрее. Регулярно применяйте маски для волос с содержанием оливкового масла, меда, яичного белка или экстракта льняного семени. Постарайтесь как можно реже сушить голову феном, не используйте стайлер, «утюжок». Выходя на улицу, всегда надевайте шапку.
Что касается лица, то в холодное время не стоит использовать агрессивные моющие средства и средства со спиртом. Отдавайте предпочтение густым кремам с витаминами. Крем надо наносить за час до выхода на улицу. Зимой рекомендуется использовать тональные крем и бальзам для губ. Смазывайте колени и локти маслом или жирным кремом. Зимой лучше вовсе отказаться от мыла, так как оно сильно сушит кожу. Очищайте кожу гелями или специальной щеткой.
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Добавил stefan в категорию Дерматология
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