Как защитить кожу и волосы от мороза?

Как уберечь волосы и кожу лица от негативного влияния холодного воздуха зимой и в межсезонье? Сухой и холодный воздух, недостаток солнечного света и витаминов — все это серьезное испытание для цветущего внешнего вида. Причем не только женщины переживают за свой облик, но и мужчины. Так как же сохранить себя в форме? Узнайте, прочитав советы экспертов.В холодное время года организм нуждается в жидкости. Пейте больше чистой воды. За час до выхода на улицу используйте увлажняющий спрей и для лица, и для волос.Заплетайте волосы в косу или собирайте в пучок. С распущенных волос влага испаряется быстрее. Регулярно применяйте маски для волос с содержанием оливкового масла, меда, яичного белка или экстракта льняного семени. Постарайтесь как можно реже сушить голову феном, не используйте стайлер, «утюжок». Выходя на улицу, всегда надевайте шапку.Что касается лица, то в холодное время не стоит использовать агрессивные моющие средства и средства со спиртом. Отдавайте предпочтение густым кремам с витаминами. Крем надо наносить за час до выхода на улицу. Зимой рекомендуется использовать тональные крем и бальзам для губ. Смазывайте колени и локти маслом или жирным кремом. Зимой лучше вовсе отказаться от мыла, так как оно сильно сушит кожу. Очищайте кожу гелями или специальной щеткой.