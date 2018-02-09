Листовые овощи способны замедлить старение

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В настоящее время наблюдается увлечение здоровым образом жизни, особенно это касается молодых людей.Возникает вопрос, как правильно питаться, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь.Правильное питание - это вопрос баланса и разнообразия. Нет таких магических продуктов, которые гарантируют долгую жизнь. Однако, есть категории продуктов, о которых точно известно, что они замедляют когнитивный упадок мозга.К таким удивительным продуктам относятся зеленые листовые овощи.По результатам исследования ученых Чикагского университета было обнаружено удивительные открытия влияния зеленых листовых овощей на когнитивные способности мозга человека.Результаты можно назвать сенсацией. Оказалось, что те, кто употреблял одну или две порции зелени в день, их мозг лучше функционировал.Порция зелени каждый день может замедлить старение нашего мозга.Ученые предполагают, что в зеленых листовых овощах есть целый ряд витаминов и питательных веществ, которые помогают мозгу не стареть.На первом месте витамин К, который содержится, преимущественно, в продуктах зеленого цвета. Очень много этого витамина в петрушке. Только 10 граммов свежей петрушки обеспечат человеку суточную норму витамина К. Много этого витамина есть в листьях шпината, свеклы, горчицы.В зеленых листовых овощах есть огромное количество других очень полезных для человека веществ, которые, как полагают научные исследования, замедляют снижение познавательной способности мозга.Неудивительно, что ученые уже давно называют витамин E, витамином молодости. Почему так? Для мозга человека очень нужно иметь необходимую норму химического вещества, так называемую коллагеновую кислоту, но он не может выработать ее сам. Эта кислота поступает в мозг из печени. В печень, в свою очередь, она попадает из продуктов питания, в основном, из жирной рыбы.Исследования показывают, что количество этого химического вещества значительно снижается, если организм испытывает недостаток витамина E, а это очень пагубно влияет на наш мозг.Всем известно, что здоровые долгожители регулярно включают в свой рацион зеленые листовые овощи.Порция зелени каждый день может замедлить старение нашего мозга.