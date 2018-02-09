Лечим кашель дома: пять эффективных рецептов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Оказывается, для лечения кашля необязательно тратить много денег на лекарства.Причин у кашля довольно много, но в основном этот симптом появляется на фоне вирусного заболевания или его осложнения. Безусловно, традиционные методы лечения отличаются высокой эффективностью, но в народной медицине тоже есть множество не менее действенных рецептов для устранения кашля.1.Вырезать углубление в черной редьке и добавить в эту ямку ложку меда, подождать, пока выработается сок и пить по чайной ложке до 10 раз в день.2.В пол-литра молока измельчить 5 головок репчатого лука и одну головку чеснока. Поставить на медленный огонь и варить до тех пор, пока лук не станет мягким. Дать немного остыть, добавить 2-3 столовые ложки липового меда и настаивать в течение часа. Перед применением процедить и пить по столовой ложке каждый час.3.Приготовить отвар из сушеного шалфея - столовую ложку травы залить стаканом кипятка и дать настояться. Процедить и его половину смешать с таким же количеством подогретого молока. Выпить теплым утром и повторить процедуру вечером.4.Подогреть молоко, добавить к нему немного какао-масла и 1 ч.л меда. Выпить теплым на ночь.5.Сок репчатого лука смешать с медом по одной чайной ложке, размешать и выпить. Можно повторять процедуру 2-3 раза в день.В случае, если вместе с кашлем у вас наблюдаются другие симптомы гриппа, пневмонии, бронхита и других заболеваний, народные рецепты могут выступать лишь в качестве дополнительного средства для его лечения, а в остальном следует соблюдать рекомендации врача.