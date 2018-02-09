Скрининговые программы действительно помогают ранней выявляемости рака
По ее словам, на сегодняшний день в Эстонии действуют скрининговые программы для раннего обнаружения рака молочной железы, рака шейки матки и рака толстого кишечника. В рамках первой программы, проводимой с 2002 года, женщины раз в два года проходят бесплатное маммографическое обследование. Более того, в дальние регионы страны, где нет медцентров с необходимым оборудованием, время от времени ездит автобус, оснащенный маммографом. По словам специалиста, благодаря этой программе, в подавляющем большинстве случаев рак груди у женщин в Эстонии находят на ранних, излечимых стадиях.
Скрининг на рак шейки матки (ПАП-тест), по словам Ольги Коноваловой, тоже проводится довольно успешно. Возможно, именно благодаря этому заболеваемость этим видом рака в Эстонии в последнее время перестала расти.
Что касается скрининга на рак толстого кишечника, его проводят среди людей 60-69 лет посредством выявления скрытой крови в кале.
Ольга Коновалова также отметила, что специальных скрининговых программ для мужчин в Эстонии пока нет, однако активно обсуждается внедрение теста PSA, который может способствовать раннему выявлению рака простаты.
Отметим, что в Армении государственных скрининговых программ для выявления раковых заболеваний нет. Правда, уже 3 года в стране проводится программа, финансируемая Всемирный Банком, в рамках которой проводятся также ПАП-тесты для женщин старше 30 лет.
Любые другие скрининговые исследования в Армении можно провести, но – платно
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Добавил ignat в категорию Онкология
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