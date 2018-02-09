Найти то, что спрятано: скрытые заболевания полости рта

БРУКСИЗМ

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Приходите на прием к стоматологу, а он выдает целый список заболеваний, хотя вас ничего не беспокоит? Подождите подозревать его в шарлатанстве. Есть немало болезней, о которых на начальных этапах вы можете даже не догадываться.На ранних этапах такие воспалительные очаги не вызывают никаких ощущений, их диагностируют с помощью компьютерной томографии, рентгеновских снимков в 3D-изображении. Вы можете возмутиться: «Как это, вскрывать здоровый зуб?» Но в том то и дело, что он уже совсем не здоровый, дальше будет только хуже.Вас абсолютно ничто не беспокоит, как вдруг резко падает иммунитет либо этот самый очаг становится таких размеров, что не заметить его уже просто невозможно.В этом случае воспалительная жидкость начинает выходить в полость рта через какие-нибудь ходы,которые открываются в десне, появляются запах, боли, некомфортное состояние. Тут уже надо бежать к стоматологу сломя голову. Но лучше до этого не доводить.Стоматологи рекомендуют незамедлительно начать лечить все эти кисты, гранулемы, гранулематозные образования — что бы это ни было. Доступ, как правило, делается через канал зуба. Его чистят, промывают дезинфицирующим составом, заново качественно пломбируют и затем наблюдают за динамикой.Если справиться с начальной стадией этого заболевания сравнительно легко, то убрать крупные очаги крайне тяжело.В конце концов, можно даже лишиться зуба, но самое неприятное — это то, что костная ткань в этом месте будет с очень большим дефектом,а чтобы восстановить объем этой костной ткани, придется попотеть.Профилактика: раз в год рентгенологическое исследование, особенно зубов, которые уже лечились ранее.Пародонтит — это самое распространенное заболевание на планете. По данным ВОЗ,более 70% населения Земного шара страдает пародонтитом.Начало этого заболевания, как правило, бессимптомное. Никаких неприятных ощущений. Может появляться легкий дискомфорт, покраснение десны.Причина — нарушение гигиены и самоочищения межзубных промежутков. Как правило, когда пища застревает и недолжным образом эвакуируется, все это приводит к постепенному нарастанию воспалительного процесса и разрушению тканей, которые удерживают зуб.Через некоторое время после начала заболевания появляется первый симптом: кровоточивость десен и неприятный запах изо рта.Запах изо рта — это вообще главный симптом, который говорит, что в организме что-то не в порядке. Это первый симптом пародонтита. Вы можете думать, что все в порядке, и искренне не понимать, почему окружающие от вас шарахаются и стараются отвернуться, когда вы говорите. Уж лучше побороть стеснение и периодически интересоваться у близких, родных и хороших знакомых, не источаете ли вы безобразное амбре. Так вы не только сохраните свою репутацию, но и вовремя заметите опасное заболевание.Только специалист может определить причину, очаг заболевания и подобрать комплекс лечения. В бессимптомной стадии пародонтит диагностируется с помощью рентгенологического исследования и методом цифрового анализа мягких тканей специальными аппаратами.Лечение назначается в зависимости от тяжести формы заболевания. Воздействуют на причину и затем убирают симптом. Как правило, используются противовоспалительные препараты, хирургические манипуляции, которые направлены на оздоровление мягких тканей, на устранение бактериальных очагов инфекции.Пародонтит вылечить невозможно, его можно только остановить.А уж если его запустить,то вернуть обратно ткани, которые разрушились в результате агрессивного воспалительного процесса, практически невозможно. Если пародонтит уже запущен и в особенности перешел на кость, то самое важное, что можно сделать, — это зафиксировать его в том состоянии,в котором его «засекли».Внимание, ответственные родители! У детей и подростков встречаются очень агрессивные формы пародонтита, особенно в пубертатный период, когда идет активное половое созревание. Очень важно в это время пристально следить за состоянием полости рта ребенка и общаться со стоматологом, который будет за ним наблюдать. Нужно внимательно следить за качеством гигиены полости рта (чем обычно подростки как раз пренебрегают) и раз в 3 месяца показываться врачу. В этот период возможны очень агрессивные формы, которые в течение года могут привести чуть ли не к тотальной потере зубов. Ювенильный (или юношеский) пародонтит — самая агрессивная форма.Курите? Любите по утрам пить свежевыжатые соки, балуетеся газировками или не гнушаетеся едой с искусственными добавками и консервантами? Будьте готовы внезапно обнаружить у себя во рту язвочки или афточки неясного происхождения, которые не доставляют никакого беспокойства. Вы можете перепутать легкое покраснение с травмой, белый налет — с остатками пищи, язвочки — с механическим повреждением. Но не игнорируйте их, покажитесь врачу. Это вполне реально может быть этапом тяжелых форм воспалительных заболеваний слизистой, которые могут привести даже к онкологии.На самом деле, вы можете их даже не заметить, если они располагаются на небе за верхними зубами, а риск — большой. Поэтому не пропускайте регулярных визитов к стоматологу, минимум — раз в полгода.Кстати! А вы чистите язык? На нем тысячи сосочков, между которыми забиваются остатки пищи и болезнетворные бактерии. Вот так почистите зубы, а бактерии спрячутся на языке, и никакого толка в такой гигиене не будет. Да и запах, кстати, они вызывают серьезный.Спите вы ночью крепко, а зубы живут своей жизнью — скрипят, сжимаются. Проснулись — а в мышцах тяжесть, голова болит. «Все бывает», — подумаете и побежите дальше на работу, полную стрессов и переживаний. Или вдруг днем так сожмете челюсть, что искры из глаз, и давай вправо-влево ерзать, подбирая приятное положение. Это не что иное,как бруксизм — относительно недавно описанное заболевание. По последним данным основная причина — неврологическая, в нарушении иннервации и проводимости мышц, когда мышца начинает непроизвольно сокращаться. А обнаружить его помогут близкие,которые проводят с вами много времени, особенно тот, кто спит рядом.В лучшем случае бруксизм ни к чему не приведет: организм справляется, пародонт крепкий.Через какое-то время вы можете заметить, что появляются площадки стираемости, будто зубки начинают напильничком подтачивать, бугорочки начинают стираться и терять свою изначальную форму, появляются трещинки, которые могут окрашиваться. Вы идете к стоматологу, и если он неопытный, то начнет воздействовать на последствия, а не на причину, то есть начнет отбеливать эти самые трещинки или ставить пломбы. А через 2?3 месяца все повторяется.При ослабленном пародонте, нарушении гигиены и других дополнительных факторах зубы начинают быть подвижными. В этом случае бруксизм может вызывать обострение пародонтита.При бруксизме стоматолог назначает специальные ночные капы. Если есть показания,то назначается ортодонтическое лечение. Кроме того, следует повышать свою стрессоустойчивость: заниматься спортом, получать побольше положительных эмоций в жизни.Как правило, с бруксизмом справляется стоматолог самостоятельно.Но при неконтролируемых формах (или когда это сопровождается проблемами во всем организме: присутствует межпозвоночная грыжа, искривление позвоночника, боль в ногах, онемения,судороги) пациента могут отправить к неврологу, подключают модное направление — остеопата.Если вы обнаружили, что ваш дошкольник скрипит зубками и при этом у него меняется прикус (выпадают молочные зубы, появляются постоянные), паниковать не стоит. В этой ситуации скрип зубами — нормальное явление: идет адаптация организма.Вы не уследили, и пришлось удалить зуб. Его не видно, и вы решили походить так некоторое время? Может, вы и правы и ничего страшного не произойдет, а может и нет — и предсказать это не может никто. Так называемый коридор адаптации у всех разный. У кого-то организм быстро подстраивается под любые изменения и реабилитирует отсутствие какого-то зуба. А у кого-то это вызывает резкую деформацию, боли в суставе и кучу разных неприятных эффектов.Поэтому, если зуб ушел, желательно его быстренько восстановить, чтобы это не повлекло за собой каких-то последствий в будущем, которые могут наступить как через 10 лет, так и через 2 дня или через месяц, у всех все по?разному.Полость рта — это настоящие врата для любых инфекций, и то, что здесь происходит, нельзя недооценивать. Врачи не просто так рекомендуют профилактические осмотры,профессиональные чистки и другие процедуры, позволяющие сохранить зубы и слизистые в здоровом состоянии. Гастриты и язвы желудка ждут того, кто игнорирует состояние полости рта, а последствием пародонтита могут стать сердечно-сосудистые заболевания. Все еще готовы рискнуть и пропустить вечернюю гигиену полости рта из-за чрезмерной усталости?