Характерные признаки дефицита тестостерона у мужчин

Медики подсказали мужчинам, как можно определить, что в организме не хватает тестостерона.Тестостерон - важнейший "мужской" гормон, при снижении уровня которого у мужчины резко ухудшается здоровье и в первую очередь страдает половая функция. Поэтому мужчинам крайне опасно доводить ситуацию до дефицита тестостерона.- еще в подростковом возрасте низкий уровень тестостерона может дать о себе знать в виде медленного набора мышечной массы, недоразвитости половых органов, "детского" голоса и так далее;- снижение полового влечения;- эректильная дисфункция;- бесплодие;- резкие скачки вверх артериального давления;- ожирение;- увеличение груди;- подавленное эмоциональное состояние;- чрезмерная раздражительность и агрессия;- спонтанная потеря мышечной массы или же невозможность ее набрать при регулярных тренировках в тренажерном зале;- слабость и хроническая усталость;- сентиментальность, которая ранее не была присуща данному мужчине.При появлении вышеперечисленных симптомов мужчине нужно в срочном порядке проконсультироваться с урологом по поводу того, как изменить ситуацию и возобновить нормальную выработку тестостерона. Ни о каком самолечении в данном случае не может быть и речи, потому что таким образом вы можете навредить себе еще больше.Отказываться от лечения, которое позволит устранить нехватку тестостерона и улучшить самочувствие мужчины, тоже неблагоразумно, потому как он рискует заполучить не только проблемы с потенцией.Кстати, многие не знают, что после 40 лет у мужчин с каждым годом уровень тестостерона падает на 1%, поэтому очень важно вести здоровый образ жизни и заботиться о том, чтобы производство этого гормона не замедлялось.