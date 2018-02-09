Характерные признаки дефицита тестостерона у мужчин
Тестостерон - важнейший "мужской" гормон, при снижении уровня которого у мужчины резко ухудшается здоровье и в первую очередь страдает половая функция. Поэтому мужчинам крайне опасно доводить ситуацию до дефицита тестостерона.
Эти признаки дефицита тестостерона должны вас насторожить:
- еще в подростковом возрасте низкий уровень тестостерона может дать о себе знать в виде медленного набора мышечной массы, недоразвитости половых органов, "детского" голоса и так далее;
- снижение полового влечения;
- эректильная дисфункция;
- бесплодие;
- резкие скачки вверх артериального давления;
- ожирение;
- увеличение груди;
- подавленное эмоциональное состояние;
- чрезмерная раздражительность и агрессия;
- спонтанная потеря мышечной массы или же невозможность ее набрать при регулярных тренировках в тренажерном зале;
- слабость и хроническая усталость;
- сентиментальность, которая ранее не была присуща данному мужчине.
При появлении вышеперечисленных симптомов мужчине нужно в срочном порядке проконсультироваться с урологом по поводу того, как изменить ситуацию и возобновить нормальную выработку тестостерона. Ни о каком самолечении в данном случае не может быть и речи, потому что таким образом вы можете навредить себе еще больше.
Отказываться от лечения, которое позволит устранить нехватку тестостерона и улучшить самочувствие мужчины, тоже неблагоразумно, потому как он рискует заполучить не только проблемы с потенцией.
Кстати, многие не знают, что после 40 лет у мужчин с каждым годом уровень тестостерона падает на 1%, поэтому очень важно вести здоровый образ жизни и заботиться о том, чтобы производство этого гормона не замедлялось.
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