Ученые знают, как справиться с раком

Специалисты из Делавэрского университета разработали эффективный метод борьбы с раком печени.Исследователи совместили два способа лечения и получили действенную комбинацию. В настоящее время рак печени крайне тяжело поддается терапии. Более 82% пациентов с диагностированным раком печени погибают в течение 5 лет.Ученые вырастили лабораторных условиях культуру клеток опухоли. Затем они провели ряд экспериментов. Специалисты наблюдали, как раковые клетки реагируют на потерю гексокиназы-2. Этот фермент помогает клеткам усваивать глюкозу.Выяснилось: отсутствие фермента слишком слабо сказывалось на жизнедеятельности клеток.Тогда специалисты обработали клетки метформином - лекарственным средством, снижающим уровень сахара. Данный препарат обычно используется для лечения диабета. Благодаря объединению двух разных подходов ученым удалось добиться хороших результатов. Рост опухоли замедлялся, и большая часть раковых клеток погибала.