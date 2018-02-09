Эти продукты помогут укрепить нервную систему

Стоит включить эти продукты в свой рацион.

Сезонная депрессия, раздражительность, переживания на работе – все эти факторы не могут не отразиться на состоянии здоровья.

Чтобы избежать проблем с нервной системой, эксперты советуют употреблять в пищу больше продуктов, богатых витамином В, что поможет справиться с чрезмерной эмоциональностью.

Витамины группы В – эффективное средство для поддержания и укрепления нервной системы. Продукты, которые содержат эти витамины, помогут снять усталость, повысить работоспособность, улучшить память и концентрацию.

Для того, чтобы запастись витаминами группы В, необходимо включить в свой рацион молочные продукты, морепродукты, мясо и бобовые культуры.

Успокоить нервы также помогут продукты богатые йодом. Не забывайте есть больше смородины, вишни, гречневой каши, морской рыбы.

Подойдут финики, абрикосы, оливковое масло.
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