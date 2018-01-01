Названы любимые продукты питания и напитки, повышающие риск опухолей

Эксперты в области здорового питания назвали продукты, которые мы, скорее всего, употребляем каждый день. Между тем доказано, что они могут способствовать развитию опухолей.Этот список следует начать с газированных напитков, которые являются источником так называемых «пустых» калорий, насыщенных сахаром. Газировка очень вредна для здоровья. Она не только способствует прибавке веса, воспалительным процессам и резистентности к инсулину, но и приводит к гастроэзофагальному рефлюксу, который может стать причиной рака. Кроме того, газировка содержит множество химических ингредиентов, увеличивающих опасность опухолей. Нельзя обойти в нашем списке продуктов питания и картофельные чипсы, которые очень тяжело переваривать. Картофельные чипсы набиты калориями, в них много жира, и всё это вызывает прибавку в весе. Чипсы содержат консерванты, а также красители, и всё это обжаривается при высокой температуре, способствуя выделению акриламида - известного канцерогена, содержащегося в сигаретах.Переработанное мясо, которое мы съедаем вместе с сосисками, беконом и колбасой, также повреждает здоровье, так как содержит химические вещества и избыточное количество соли. Многие из химикатов, входящих в состав переработанного мяса, являются канцерогенами. Опасность представляют консервированные томаты, хотя свежие помидоры входят в здоровую диету. Однако при консервировании в них попадает субстанция под названием бисфенол-А, которая также содержится в разного рода пластиковых изделиях.По возможности, лучше отказаться от употребления попкорна, приготовляемого в микроволновых печах, так как он насыщен химикатом перфторированной карбоновой кислотой, также имеющейся в тефлоне. Ученые из Университета Калифорнии выяснили, что она существенно увеличивает риск опухолей печени, и мочевого пузыря, почек и яичек. Естественно, что в наш список надо включить алкогольные напитки, искусственные подсластители, рафинированные сахара, копченое мясо, подвергающееся воздействию вредного дыма, а также рафинированную пшеничную муку.