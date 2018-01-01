Ученые назвали самый полезный напиток для глаз

Для того чтобы сохранить зрение на долгие годы, ученые советуют пить ежедневно хороший зеленый чай.Количество антиоксидантов и кладезь полезных витаминов делают свое дело — зрение восстанавливает и сохраняется в превосходном состоянии надолго.Также ученые рассказали об элементах под названием катехины. Когда они вместе с витаминами С и Е проникают непосредственно в оболочку глаза, происходит процесс, который помогает противостоять различным глазным заболеваниям, среди которых, прежде всего, глаукома.Интересно, что это исследование впервые указало на способности глазных тканей поглощать антиоксиданты зеленого чая, а также использовать их позитивное действие с пользой для организма.