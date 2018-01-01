Ученые назвали самый полезный напиток для глаз
Количество антиоксидантов и кладезь полезных витаминов делают свое дело — зрение восстанавливает и сохраняется в превосходном состоянии надолго.
Также ученые рассказали об элементах под названием катехины. Когда они вместе с витаминами С и Е проникают непосредственно в оболочку глаза, происходит процесс, который помогает противостоять различным глазным заболеваниям, среди которых, прежде всего, глаукома.
Интересно, что это исследование впервые указало на способности глазных тканей поглощать антиоксиданты зеленого чая, а также использовать их позитивное действие с пользой для организма.
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