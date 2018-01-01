Медики рассказали, почему время зачатия влияет на здоровье ребенка

Если вы планируете детей, знайте: для зачатия есть наиболее благоприятный месяц. По крайней мере, об этом говорят исследования взаимосвязи времени зачатия и развития новорожденного.В течение 20 лет группа специалистов наблюдала примерно за 500 миллионов беременных женщин. Эксперты хотели понять, каково влияние месяца рождения на здоровье ребенка. Выяснилось, влияние не только есть, но и значительнее, чем можно предположить.По мнению ученых, наиболее благоприятный месяц для зачатия - декабрь. Статистика показала: дети и взрослые, которые были зачаты в декабре, имели более крепкое здоровье. Это объясняет, почему на сентябрь обычно приходится всплеск рождаемости (формируются более жизнеспособные плоды).А вот самый неблагоприятный месяц для зачатия - июнь. Суть в том, что женщины, зачавшие зимой, на поздних сроках беременности получили максимальную порцию солнечного облучения и, как следствие, витамина D. А этот витамин критически важен для здоровья ребенка.