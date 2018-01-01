Акситиниб - самое эффективное лекарство против рака
Ученые, в частности, доказали эффективность препарата акситиниб, способного блокировать ангиогенез, то есть процесс роста новых кровеносных сосудов, которым сопровождается образование опухоли.
"Когда в том или ином внутреннем органе образуется злокачественная опухоль, то этот процесс провоцирует рост новых кровеносных сосудов. И речь идет о весьма интенсивном росте. Остановить который и помогает акситиниб. А для того, чтобы стимулировать иммунную систему, препарат следует применять в комплексе с пембролизумабом, который представляет собой ингибитор контрольных точек иммунитета. Контрольные точки — это белковые соединения, используемые опухолью для маскировки", — рассказывают компетентные в лечении рака специалисты.
Новая методика терапии тяжелых форм рака, как показало клиническое исследование с участием пяти десятков пациентов, является более, чем действующей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил slava в категорию Онкология
Добавить комментарий