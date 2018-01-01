Акситиниб - самое эффективное лекарство против рака

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Сотрудники расположенного в американском Джорджтауне онкологического центра заявляют, что микс из препаратов, которые предназначены для борьбы с образованием новых сосудов и стимулирования иммунитета, может применяться для действенного лечения даже самых агрессивных форм онкологических заболеваний.Ученые, в частности, доказали эффективность препарата акситиниб, способного блокировать ангиогенез, то есть процесс роста новых кровеносных сосудов, которым сопровождается образование опухоли."Когда в том или ином внутреннем органе образуется злокачественная опухоль, то этот процесс провоцирует рост новых кровеносных сосудов. И речь идет о весьма интенсивном росте. Остановить который и помогает акситиниб. А для того, чтобы стимулировать иммунную систему, препарат следует применять в комплексе с пембролизумабом, который представляет собой ингибитор контрольных точек иммунитета. Контрольные точки — это белковые соединения, используемые опухолью для маскировки", — рассказывают компетентные в лечении рака специалисты.Новая методика терапии тяжелых форм рака, как показало клиническое исследование с участием пяти десятков пациентов, является более, чем действующей.