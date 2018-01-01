Восемь причин начать день с чашки кофе!

Кофе — больше, чем напиток. Сразу после пробуждения особенно приятно насладиться его насыщенным вкусом и побаловать себя чашкой свежесваренного эспрессо, капучино или латте.При этом мало кто задумывается, что кофе еще и полезен для организма человека. В кофейных зернах содержатся витамины, минералы и антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет, тонизируют организм и благоприятно влияют на работу многих органов.Специалисты рассказали, почему начинать день с чашки ароматного кофе не только приятно, но и полезно.Кофе полезен для сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что кофе повышает эластичность сосудов и снижает риск развития инсультов и инфарктов. Чтобы ощутить позитивный эффект на себе, необходимо употреблять кофе регулярно, но в малых количествах.Удивительно, но факт: кофе нормализует уровень сахара в крови и снижает риск возникновения и развития диабета. Если употреблять чашку кофе ежедневно, то риск приобретения этого заболевания снизится на 7%. Напиток поможет не только предотвратить диабет, но и поддерживать нормальное состояние организма и уровень сахара в крови на начальных стадиях заболевания.Не зря во время учебы или работы так и хочется выпить чашку кофе. Организм не обманешь: он уже знает, что ароматный напиток повышает концентрацию и позитивно влияет на собранность и внимательность. Кофе стимулирует работоспособность и концентрацию внимания, в результате чего сотрудники быстрее справляются с задачами, а студенты — с занятиями.А еще кофе поднимает настроение! Чашка бодрящего напитка стимулирует выработку гормона дофамина, который заряжает оптимизмом и нормализует настроение. Именно поэтому дофамин иногда называют "гормоном счастья". Не удивляйтесь, если кофе дарит вам ощущение внутренней гармонии и радости.Кофе помогает нормализовать уровень вредного холестерина в крови и препятствует образованию злополучных бляшек на стенках сосудов. Для этого необходимо выпивать всего лишь одну чашку кофе в день, но делать это регулярно. Во многом это связано с тем, что в составе кофе присутствует полезный калий, а также ценные антиоксиданты. А еще в кофе содержится органическое вещество кафестол, который понижает уровень холестерина в крови.Печень поблагодарит вас за регулярное употребление кофе в умеренных количествах. Кофеин повышает выработку особых ферментов, которые благоприятным образом влияют на здоровье печени и помогают ей справляться со своей важной функцией — естественным очищением организма от шлаков, токсинов и других веществ.Кофе — отличный энергетик. Правда механизм работает не так, как все привыкли думать. Кофе не дарит дополнительный заряд энергии, а помогает некоторое время не чувствовать усталость. Именно поэтому специалисты советуют пить кофе не сразу после пробуждения, а где-то через час. Утром уровень кортизола, который отвечает за бодрость, и так достаточно высок, а когда он начнет падать, кофе поможет восстановить силы и продержаться активным дольше.Кофе является хорошим помощником в борьбе с онкологическими заболеваниями. Связано это с его богатым составом: в кофе присутствует большое количество антиоксидантов и других полезных веществ. Особенно полезен кофе для профилактики рака кожи, в том числе его самых распространенных вариантов — карциномы и меланомы. Также кофе помогает предотвратить рак мозга и снизить тем развития опухолей.