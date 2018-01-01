Ученые нашли способ остановить метастазирование рака
Научная группа сфокусировалась на действии энхансеров, коротких участков ДНК, которые регулируют работу генов, «включая» и «выключая» их. В ходе экспериментов сотрудники университета выделили определенную группу энхансеров, ответственных за метастазирование рака кости – остеосаркомы – в легкие. Использовав ингибиторы действия этих энхансеров у мышей с остеосаркомой, ученые обнаружили, что рост клеток остеосаркомы в легких животных замедлился. Специалисты выяснили, что за метастазирование отвечает определенный ген – F3 – и если его деятельность остановить с помощью антител, процесс роста метастаз прекращается. То же самое наблюдалось при удалении из процесса определенного энхансера. Исследования в этой сфере будут продолжаться, заявили авторы работы, и, скорее всего, в метастазировании других видов рака также «виноваты» энхансеры, работу которых можно остановить.
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