Ученые нашли способ остановить метастазирование рака

При онкологии основной урон организму наносит не сама опухоль, а ее метастазы. Именно из-за них чаще всего умирают больные. Среди всех смертей, связанных с онкологией, с метастазами связано более 90%. Выживаемость среди онкобольных удалось существенно повысить за последние годы, но не тех, у кого опухоль «пустила корни» и в другие части организма. Такие больные умирают почти так же часто, как и раньше, лет 30 назад. До сих пор ученым не удавалось остановить метастазирование опухолей, в основном существующие методы лечения направлены на устранение его последствий. В Школе медицины Университета Кейс Вестерн Резерв (Case Western Reserve University School of Medicine) специалисты нашли способ воспрепятствовать метастазированию.Научная группа сфокусировалась на действии энхансеров, коротких участков ДНК, которые регулируют работу генов, «включая» и «выключая» их. В ходе экспериментов сотрудники университета выделили определенную группу энхансеров, ответственных за метастазирование рака кости – остеосаркомы – в легкие. Использовав ингибиторы действия этих энхансеров у мышей с остеосаркомой, ученые обнаружили, что рост клеток остеосаркомы в легких животных замедлился. Специалисты выяснили, что за метастазирование отвечает определенный ген – F3 – и если его деятельность остановить с помощью антител, процесс роста метастаз прекращается. То же самое наблюдалось при удалении из процесса определенного энхансера. Исследования в этой сфере будут продолжаться, заявили авторы работы, и, скорее всего, в метастазировании других видов рака также «виноваты» энхансеры, работу которых можно остановить.