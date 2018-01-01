Онкологи открыли новый метод лечения рака «Анджелины Джоли» без химиотерапии

Американские ученые разработали новое лекарство для лечения запущенных форм рака груди и яичника - BRACA рака или рака Анджелины Джоли. Специалисты заверяют, что опасная для здоровья химиотерапия, которая имеет массу побочных эффектов, отойдет при лечении опухолей молочной железы на второй план.По словам автора исследования, доктора Дженнифер Литтон из Университета Техаса, ее группе удалось разработать лекарственный препарат талазопариб, который уничтожает раковые клетки в молочной железе без помощи агрессивной химиотерапии. Ученый обещает, что на фармацевтический рынок Европы препарат поступит совсем скоро. На данный момент рак молочной железы, как правило, лечится несколькими курсами внутривенной химиотерапии, для прохождения которой необходимо регулярно посещать больницу и находиться там на протяжении нескольких часов.Ученые признают эффективность химиотерапии для остановки роста раковых клеток в опухоли в среднем на 6 месяцев после каждого курса, однако такие токсические побочные эффекты как тошнота, рвота, выпадение волос, изменение состояния ногтей и волос, анемия, изменение аппетита, слабость и быстрая утомляемость, запор, диарея, отеки, расстройства мочеиспускания делают химиотерапию невыносимой для 10-20% пациентов. Поскольку химиопрепараты вводятся внутривенно, они распространяются по всему организму, атакуя как злокачественные, так и здоровые активно делящиеся клетки органов и тканей.Некоторые химиопрепараты могут повредить клетки сердца, почек, мочевого пузыря, легких, нервной системы. Поэтому так важно как можно быстрее найти альтернативу этому агрессивному методу лечения и, по всей видимости, американским ученым это удалось.