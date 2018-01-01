Медики рассказали, от чего может болеть голова в затылочной части

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Причин затылочной головной боли может быть сразу несколько.Затылочный тип головной боли не так уж и легко определить, потому как боли в шейных позвонках могут вызывать такие же симптомы, как и головная боли в затылочной части. Именно поэтому медики настаивают на том, чтобы человек, независимо от возраста, при сильнейших болях в затылке немедленно обращался к ним за помощью. Только квалифицированный специалист может поставить правильный диагноз и назначить единственно верное лечение.- высокое артериальное давление или же установленная артериальная гипертензия;- остеохондроз шейных позвонков;- шейный спондилез (заболевание позвоночника;- чрезмерное психическое, нервное, умственное и физическое виды напряжения;- невралгия затылочного нерва;- головная боль напряжения;- шейная мигрень.Для профилактики затылочной головной боли врачи рекомендуют в первую очередь избавляться от ее предшественников. Допустим, если гипертония - это причина головных болей в затылке, а саму гипертонию вызывает сужение сосудов и образование в них холестериновых бляшек, то получается, что самым верным способом предупреждения развития этого недуга является похудение и сбалансированное питание - овощи, фрукты, каши, цельнозерновой хлеб, морепродукты, рыба, нежирное мясо, растительные масла, травяные отвары и так далее.То же самое касается и стрессов, и регулярного недосыпа, и малоподвижного образа жизни. Как только все причины затылочной головной боли будут искоренены, она сразу перестанет вас тревожить и никаких таблеток для этого не понадобится.Что бы не послужило причиной головной боли в затылке, не занимайтесь самолечением, так как оно может вам сильно навредить, а клетки головного мозга, к слову, погибают очень быстро, что может привести к серьезным нарушениям со здоровьем в целом.