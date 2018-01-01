Как диагностировать перелом?

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При занятиях спортом не исключены переломы, но диагностировать перелом бывает непросто. Эта статья поможет определить перелом и принять меры, чтобы не столкнуться с последствиями.Типичные и распространенные признаки перелома известны каждому, это боль и отек, нарушение подвижности поврежденной кости. Если слегка надавить на пораженную зону, то может раздаться хруст, это явление врачи называют крепитация. Однако, даже наличие отека и крепитации не являются несомненным подтверждением перелома, диагноз может поставить только врач, предварительно направив пациента на рентген.Сложнее всего диагностировать усталостный перелом, они случаются очень часто. При усталостном переломе целостность кости разрушается частично, такие переломы беспокоят в течении долгого времени, проявляются хроническими болями, чаще всего люди даже не догадываются о наличии у них перелома. Наиболее распространены усталостные переломы ног, при занятиях спортом, ходьбе и беге на них возлагается очень большая нагрузка. Усталостным переломам подвержены кости стопы и голени.Причиной усталостного перелома является повышение нагрузки, к примеру, при переходе на более сложную программу для тренировок.В спорте усталостные переломы относятся к проблемам новичков, их мышцы недостаточно развиты, чтобы защитить кости и взять часть нагрузки на себя. Определяющим признаком является боль в определенном месте, которая усиливается при увеличении нагрузки. В состоянии покоя боли могут не беспокоить, но они возвращаются при тренировке даже после долгого перерыва. Отек не всегда сопровождает перелом, он может быть настолько небольшим, что его оставляют без внимания.Опасность усталостных переломов заключается не только в боли, если поврежденная кость будет подвергаться нагрузкам, то усталостный перелом может перейти в полный перелом. При первом подозрении на усталостный перелом нужно сразу же обратиться ко врачу, ему нужно сообщить о характере нагрузок и характере боли. Небольшие переломы сложно диагностировать при помощи одного лишь рентгена, поэтому иногда врачи назначают пройти компьютерную томографию.Быстрее всего поставить диагноз и назначить правильное лечение сможет тот врач, который работает со спортсменами. Помощь заключается в накладывании обездвиживающей повязки и покоя, то есть перерыва в занятиях спортом. Помните о том, что своевременное лечение усталостного перелома – это страховка от более серьезной травмы в ближайшем будущем.