Эту диету предписывают голливудским звездам
Доктор медицинских наук из США Иан К. Смит создал уникальную методику питания для похудения, основная цель которой - максимальное расщепление жиров и выведение их из организма.
Эта диета отличается низким содержанием калорий, но при этом худеющий не испытывает чувства голода, потому как ему разрешено питаться 4-5 раз в день. К тому же, тем, кто пройдет весь путь диеты строго по плану, удастся избавиться от вредных привычек в плане пищевых зависимостей, перекусов на ходу, ночного употребления пищи, курения, а также злоупотребления алкогольными напитками.
Доктор Смит уверен, что его диета является очень простой и самое главное - доступной для каждого. Все, что понадобится человеку, который будет соблюдать эту диету, это выдержка, терпение и внимательность, так как доктор Смит сделал акцент на выборе "здоровых" продуктов питания.
Суть диеты, которую часто рекомендуют голливудским звездам
Продолжительность 90 дней. За это время можно потерять несколько десятков лишних килограммов, а также научиться питаться не в ущерб своей фигуре, поэтому эта методика подойдет и тем, что хочет сбросить 5-10 кг, или просто перестать кушать вредную пищу.
Диета распределяется на 4 этапа
1 этап
- пить много жидкости, основная часть которой - вода;
- кушать 4-5 раз в день;
- количество жиров в рационе не должно превышать 3 столовые ложки, 2 из которых - оливковое масло;
- максимум овощей и фруктов;
- бобовые, злаковые и обезжиренные молочные продукты;
- разрешается есть только яичные белки;
- травяные чаи;
- продолжительность первого этапа составляет 9 дней, за это время организм очистится и подготовится к новому этапу.
2 этап
- длится 3 недели;
- продукты и напитки, а также количество приемов пищи такое же, как и на этапе №1;
- ограниченно употреблять постное мясо, твердый сыр, свежеотжатые соки из фруктов и овощей, кофе, морепродукты;
- цельнозерновой хлеб по кусочку 1-2 раза в день.
3 этап
- длительность 4 недели;
- можно немного увеличить порции еды;
- разрешено съедать по одному низкокалорийному десерту в день, желательно в его первой половине;
- к меню можно добавить макароны из твердых сортов пшеницы.
4 этап
- оставшиеся 32 дня жиросжигающей диеты нужно соблюдать все правила предыдущих трех этапов;
- можно несколько раз в неделю употреблять по 150 мл красного сухого вина;
- кушать нужно часто, но понемногу.
Испытайте эту трехмесячную диету и потом вы увидите ошеломляющий эффект, который будет мотивировать вас питаться правильно всю оставшуюся жизнь.
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