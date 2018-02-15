Эту диету предписывают голливудским звездам

На этой диете можно не только похудеть, но и закрепить результат надолго.Доктор медицинских наук из США Иан К. Смит создал уникальную методику питания для похудения, основная цель которой - максимальное расщепление жиров и выведение их из организма.Эта диета отличается низким содержанием калорий, но при этом худеющий не испытывает чувства голода, потому как ему разрешено питаться 4-5 раз в день. К тому же, тем, кто пройдет весь путь диеты строго по плану, удастся избавиться от вредных привычек в плане пищевых зависимостей, перекусов на ходу, ночного употребления пищи, курения, а также злоупотребления алкогольными напитками.Доктор Смит уверен, что его диета является очень простой и самое главное - доступной для каждого. Все, что понадобится человеку, который будет соблюдать эту диету, это выдержка, терпение и внимательность, так как доктор Смит сделал акцент на выборе "здоровых" продуктов питания.Суть диеты, которую часто рекомендуют голливудским звездамЗа это время можно потерять несколько десятков лишних килограммов, а также научиться питаться не в ущерб своей фигуре, поэтому эта методика подойдет и тем, что хочет сбросить 5-10 кг, или просто перестать кушать вредную пищу.- пить много жидкости, основная часть которой - вода;- кушать 4-5 раз в день;- количество жиров в рационе не должно превышать 3 столовые ложки, 2 из которых - оливковое масло;- максимум овощей и фруктов;- бобовые, злаковые и обезжиренные молочные продукты;- разрешается есть только яичные белки;- травяные чаи;- продолжительность первого этапа составляет 9 дней, за это время организм очистится и подготовится к новому этапу.- длится 3 недели;- продукты и напитки, а также количество приемов пищи такое же, как и на этапе №1;- ограниченно употреблять постное мясо, твердый сыр, свежеотжатые соки из фруктов и овощей, кофе, морепродукты;- цельнозерновой хлеб по кусочку 1-2 раза в день.- длительность 4 недели;- можно немного увеличить порции еды;- разрешено съедать по одному низкокалорийному десерту в день, желательно в его первой половине;- к меню можно добавить макароны из твердых сортов пшеницы.- оставшиеся 32 дня жиросжигающей диеты нужно соблюдать все правила предыдущих трех этапов;- можно несколько раз в неделю употреблять по 150 мл красного сухого вина;- кушать нужно часто, но понемногу.Испытайте эту трехмесячную диету и потом вы увидите ошеломляющий эффект, который будет мотивировать вас питаться правильно всю оставшуюся жизнь.