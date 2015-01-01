Женщины живут дольше мужчин: оказалось, что хромосомы ни при чем
Научная группа вывела мух, у женских особей которых хромосомы X были абсолютно идентичны, то есть одна копия не могла компенсировать вероятные мутации в другой. Вторую группу мух модифицировали иначе – у них было две одинаковых копии другой хромосомы, не половой. Затем авторы исследования проанализировали продолжительность жизни этих мух. Разницы в продолжительности жизни между мухами женского пола с двумя идентичными X-хромосомами и обычными мухами не было, а вот идентичность копий аутосомной хромосомы имела негативный эффект. Таким образом, разницу в продолжительности жизни – по крайней мере, у мух – нельзя объяснить различиями на хромосомном уровне.
На следующей стадии исследований ученые намереваются проверить другую теорию: о том, что мужские особи тратят больше энергии на поиск партнерши и меньше – на поддержание жизнедеятельности, отсюда и возникает разница в среднем количестве прожитого времени. Однако, опять же, справедливо ли это для людей – неизвестно.
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