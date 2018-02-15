Новое лекарство от астмы может помочь миллионам пациентов

Новое лекарство от астмы может помочь более 300 миллионам людей – именно столько в мире на сегодняшний день пациентов, страдающих астмой.Современные методы лечения астмы имеют множество побочных эффектов. Многие препараты со временем теряют эффективность, а некоторые из них попросту токсичны для человека. Американские ученные из Rutgers New Jersey Medical School совместно с шанхайскими коллегами разработали новое лекарство, способное облегчить жизнь пациентам с астмой.За 4 года исследователи проанализировали более 6000 соединений и обнаружили, что белок металлотионеин-2 (МТ-2) нередко отсутствовал в легких мышей, больных астмой. Грызуны с отсутствующим МТ-2 в два раза чаще страдали от астмы. Введение недостающего белка значительно снижало выраженность симптомов заболевания.На основе МТ-2 специалисты создали новый препарат – TSG12. Он, в отличие от других лекарственных средств, нетоксичен и не теряет своей эффективности со временем. TSG12 расслабляет мышцы дыхательных путей и расширяет бронхи, облегчая дыхание.Новое лекарство, уверены ученые, изменит жизнь астматиков в лучшую сторону.